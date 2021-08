Новые инициативы Apple по защите детей и скользкий путь

Тема «безопасности детей», анонсированная Apple на прошлой неделе, продолжает активно «бухтеть», обрастая все новыми и новыми комментариями с самых разных сторон. Деталей тоже добавляется, даже таких, которых не было в моем первоначальном посте. Я не помню, чтобы в обсуждениях какой-либо темы сообщество инфосека настолько разделилось: противников и сторонников этих инициатив предостаточно, и у каждого полно самых разных аргументов. Для меня лично очень интересным стал комментарий Алекса Стамоса (бывший главный безопасник Facebook), который, я думаю, понимает масштабы и глубину ужасов с подобными материалами:

First off, a lot of security/privacy people are verbally rolling their eyes at the invocation of child safety as a reason for these changes. Don't do that.



The scale of abuse that happens to kids online and the impact on those families is unfathomable. https://t.co/qawUkqMAKB