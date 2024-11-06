Новий твердотілий накопичувач IRDM підтримує PCIe 5.0 та має систему охолодження Graphreeze

6 ноября 2024 г., 15:35

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Бренд IRDM представив твердотільний накопичувач IRDM PRO GEN 5, заснований на новітньому інтерфейсі PCIe 5.0. Серед особливих відзнак новинки слід зазначити систему охолодження Graphreeze на основі графену, яка має забезпечити виняткову продуктивність і стабільність в екстремальних умовах експлуатації.



Для IRDM PRO GEN 5 заявлена швидкість читання до 12 000 МБ/с, яка майже вдвічі перевищує показники стандарту PCIe 4.0, що націлює це рішення на роботу з контентом високої роздільної здатності (4K і 8K) або з великими базами даних.



Крім того, завдяки технології DirectStorage від Microsoft, накопичувач передає дані безпосередньо на відеокарту. Це значно зменшує навантаження на центральний процесор, помітно прискорюючи час завантаження ігор і підвищуючи загальну продуктивність настільного комп'ютера. DirectStorage стає ключовим рішенням в епоху все більш просунутих ігрових технологій і додатків.





Сучасні пристрої потребують ефективного охолодження для підтримки стабільності під час інтенсивного використання. IRDM PRO GEN 5 використовує технологію охолодження Graphreeze на базі подвійного шару графену. Завдяки своїй сотоподібній структурі цей матеріал розсіює тепло у 20 разів ефективніше, ніж алюміній. Це забезпечує стабільний робочий процес навіть під час найвимогливіших завдань, таких як ігри, редагування відео або робота з великими масивами даних. IRDM PRO GEN 5 сумісний із зовнішніми системами охолодження, що дозволяє підвищити продуктивність в екстремальних умовах, коли потрібна максимальна стабільність і швидкість.



Новий твердотільний накопичувач також оснащений такими технологіями, як ECC (код корекції помилок), вирівнювання зносу та управління битими блоками, які забезпечують довговічність пристрою та безпеку даних, що зберігаються на ньому. Маючи найвищий на ринку показник TBW на рівні 3000 ТБ, цей накопичувач здатен витримати роки інтенсивного використання. Це особливо важливо для тих, хто щодня працює з великими обсягами даних.



«Оскільки ігри та програми продовжують розвиватися, підтримка новітніх технологій, таких як PCIe 5.0, є надзвичайно важливою. IRDM PRO GEN 5 - це інвестиція в майбутнє - накопичувач, який не тільки відповідає сьогоднішнім очікуванням, але й забезпечує високу продуктивність і сумісність на довгі роки. Це рішення, яке дає нашим користувачам перевагу у світі технологій, що швидко змінюється», - підкреслює Веслав Вілк (Wiesław Wilk), президент Wilk Elektronik.



Твердотільний накопичувач IRDM PRO GEN 5 доступний у трьох варіантах місткості: 1 ТБ, 2 ТБ і 4 ТБ, що дозволяє користувачам зробити вибір відповідно до їхніх індивідуальних потреб.



На IRDM PRO GEN 5 надається 5-річна гарантія, що дає користувачам впевненість у тому, що вони інвестують у продукт, який буде працювати довго.

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