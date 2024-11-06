Біткойн зріс до історично рекордного рівня

6 ноября 2024 г., 14:35

Біткойн підскочив до рекордно високого рівня, коли стало відомо, що на президентських виборах у США переміг Дональд Трамп.

Найбільша криптовалюта в світі виросла на 7% до $75 060, перевищивши березневий пік. Інвестори вважають, що повернення Трампа в Білий дім покладе початок більш м'якій політиці щодо регулювання криптовалют.

Reuters наводить коментар Метью Дібба (Matthew Dibb), головного інвестиційного директора Astronaut Capital, що управляє криптовалютними активами. Він зазначив, що ринки очікують зміни ставлення Комісії з цінних паперів і бірж США. І це усуне перешкоди для криптовалютних інновацій та торгівлі цими активами.

Зростання було не тільки у біткойна, але й у Ethereum - на 7,5%, але на рівні $2,593, тобто значно нижче свого максимуму 2021 року в $4,867.

Зігдно з даними CoinMarketCap глобальна капіталізація криптовалют зросла на 7,6% до 2,47 трл дол.

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