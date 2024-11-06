Оператори зв’язку отримають пріоритетне електропостачання в разі відключень світла

6 ноября 2024 г., 16:35

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанови №600, додавши до переліку обʼєктів, яким забезпечується пріоритетне електропостачання під час відключень світла, технічні засоби електронних комунікацій.

Списки таких технічних засобів формуватиме Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ). До них увійдуть ключові обʼєкти операторів, безперервна робота яких є критичною для забезпечення зв'язком цілих регіонів під час знеструмлень.

Це важливий захід для стабілізації стійкості та підвищення надійності мереж зв’язку по всій країні. Втім, як зазначається, ці зміни не звільняють операторів від обов’язку забезпечити інфраструктуру електронних комунікацій генераторами та акумуляторами.

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