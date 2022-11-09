Новий 55-дюймовий монітор Samsung Odyssey Ark обійдеться у 120 тис грн.

9 ноября 2022 г., 12:35

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За заявою Samsung Electronics, з 7 листопада розпочинається попереднє замовлення нового 55-дюймового монітора Odyssey Ark, яке можна зробити в офіційному інтернет-магазині Samsung, а також в офіційних партнерів компанії в Україні. У разі передзамовлення перші покупці отримають у подарунок портативний екран The Freestyle. Рекомендована ціна монітора Odyssey Ark становить 119999 грн.



Модель Odyssey Ark оснащено 55-дюймовим екраном, який має кривину 1000R, що відтворює поле зору й заповнює периферійне бачення, а режим Cockpit у парі з регульованою підставкою дозволяє обертати, нахиляти й повертати монітор. Він має частоту оновлення 165 Гц, роздільну здатність 4K (3840 x 2160), час відгуку 1 мс (GtG) та підтримує технологію AMD FreeSync Premium Pro.



Odyssey Ark оснащено низкою технологій: так, Samsung Quantum Matrix ефективно керує щільно розміщеними світлодіодами Quantum Mini, а нещодавно додана 14-бітна обробка зображень гарантує однаково якісне відтворення як затемнених, так і яскравих сцен. Odyssey Ark має 16 384 рівні чорного. А процесор Neural Quantum Ultra використовує дані від 20 нейромереж, щоб ретельно покращувати кожну деталь зображення і відтворювати контент у якості 4К – незалежно від його первинної роздільної здатності.

Кінематографічний ефект довершують матовий дисплей, який усуває миготіння й відблиски на екрані, і технологія Sound Dome. В останній поєднано AI Sound Booster та Dolby Atmos для об’ємного звучання. Про реалістичність і насиченість звуку подбають чотири кутові динаміки й два центральні вуфери, які створюють 60-ватне 2.2.2-канальне аудіо з нижньою частотою 45 Гц, що є найнижчим показником серед усіх ігрових моніторів.



Odyssey Ark має можливість персоналізованих налаштувань. Це, зокрема, ексклюзивний контролер Ark Dial на сонячних батареях, що керує такими режимами й функціями, як Flex Move Screen, Multi View, Quick Settings та ігровою панеллю. До того ж він заряджається від сонячної енергії, а також через з’єднання USB Type-C, що усуває будь-яку потребу в одноразових батарейках.



Flex Move Screen дозволяє встановлювати розмір екрана в межах 55 – 27 дюймів, вибирати між його горизонтальним і вертикальним положенням, навіть змінювати співвідношення сторін (між 16:9, 21:9 і 32:9). З Multi View користувачі зможуть відтворювати на одному екрані кілька джерел контенту водночас: чотири, якщо монітор у горизонтальному положенні, і три – у режимі Cockpit. Ігрова панель надає повний контроль над ситуацією: керуйте важливими налаштуваннями, не закриваючи ігрове поле. Перевіряйте кадрову частоту й HDR, встановлюйте співвідношення сторін екрана й час відгуку, запускайте режим Game Picture – усе прямо під час геймінгу і всього за кілька натискань.

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