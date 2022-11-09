Renault і Google почнуть розробки "програмно-визначеного" автомобіля

9 ноября 2022 г., 13:25

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Французький автовиробник Renault співпрацює з Google в напрямку розробки програмного забезпечення для своїх автомобілів.



Новий договір розширює попередню співпрацю між двома компаніями та передбачає, що Renault візьме на себе зобов'язання зробити те, що вона називає «програмно визначеним автомобілем» (SDV), використовуючи технології Google Cloud.



Використовуючи штучний інтелект, дві компанії планують створити «цифрових двійників» нових автомобілей. Цифрові двійники мають на меті відтворити фізичні об'єкти у віртуальному середовищі, щоб їх можна було протестувати і контролювати до розгортання в реальному світі.



Угода допоможе Renault розробити нові бортові і позашляхові додатки, заявили в компаніях. Французська компанія буде використовувати аналітику даних для виявлення і усунення будь-яких збоїв в роботі автомобіля, а також персоналізувати досвід користувачів, щоб, наприклад, підказувати маршрут до часто відвідуваних місць призначення, таких як зарядні станції для електромобілів та ін.



«Складність електронної архітектури автомобілів зростає в геометричній прогресії, що обумовлено витонченістю функціональних можливостей і послуг, очікуваних клієнтами», - підкреслив Лука де Мео (Luca de Meo), генеральний директор Renault Group. «Оснащений спільною ІТ-платформою, безперервними оновленнями «по повітрю» і спрощеним доступом до даних автомобіля, підхід SDV, розроблений в партнерстві з Google, трансформує наші автомобілі, щоб допомогти задовольнити потреби майбутніх клієнтів», додав він.



Renault вперше анонсувала співпрацю з Google в 2018 році у рамках інтеграції операційної системи Android в автомобільні медіа-пристрої. Компанія тоді заявила, що планує в кінцевому підсумку перенести всю свою операційну модель в хмару.



Коментуючи нове партнерство, генеральний директор Google Сундар Пічаї сказав, що воно «допоможе прискорити цифрову трансформацію Renault Group, об'єднавши наш досвід в області хмарних технологій, штучного інтелекту і Android, щоб забезпечити безпечний, високо персоналізований досвід, який відповідає зростаючим очікуванням клієнтів».

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