VMware оновлює клієнт SD-WAN для віддалених працівників

9 ноября 2022 г., 11:25

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VMware оголосила про новий клієнт для використання в сценаріях програмно-визначених глобальних мереж, який, за її словами, забезпечує безпеку, якість мережі та функції управління корпоративного рівня.



Компанія також повідомила, що розширює свої пропозиції в області SD-WAN і послуг безпечного доступу, додавши 16 нових точок присутності, в основному в Азійсько-тихоокеанському регіоні, Європі/Близькому Сході/Африці та Латинській Америці. Таким чином, кількість точок присутності, керованих компанією та її партнерами, перевищила 200 по всьому світу.



Нові пропозиції покликані забезпечити «простоту в масштабі», - сказав Крейг Коннорс (Craig Connors), генеральний менеджер бізнес-підрозділу SASE компанії VMware.



Новий клієнт, який працює на всіх основних настільних і мобільних платформах, містить «багато можливостей, які клієнти очікують від VMware SD-WAN з точки зору єдиної панелі керування, безпечного підключення і рівня корекції помилок зверху».



VMware придбала багато необхідних програмних компонентів, особливо з останнім поглинанням Ananda Networks. «Ціннісна пропозиція Ananda була дуже синергічною з нашою пропозицією SD-WAN», - сказав Коннорс.



У міру того, як компанії адаптувалися до підтримки набагато більшої кількості надомних працівників після COVID-19, традиційні підходи до забезпечення безпеки, такі як віртуальні приватні мережі, часто виявлялися недостатньо потужними для виконання цього завдання.



VMware заявила, що її підхід є хмарним за своєю суттю і дозволяє клієнтам почати перехід на Secure Access Service Edge або SASE, яка є швидкозростаючою формою кібербезпеки, що включає в себе доступ до мережі на основі ідентифікації, принципів нульової довіри і SD-WAN.



Платформа має єдиний інтерфейс управління, який використовує штучний інтелект для спрощення операцій і поліпшення якості з'єднання в мережі VMware Edge Network за рахунок визначення оптимальних мережевих шляхів до хмари і проактивного повідомлення операційних команд для прийняття коригувальних дій при виявленні проблем.



Нове програмне забезпечення також може забезпечити плавний перехід до безпеки з нульовою довірою, включаючи елементи динамічної багатошляхової оптимізації, яка використовує безперервний моніторинг, динамічне управління додатками, відправлення на вимогу і управління бізнес-політикою для підвищення продуктивності. Новий SD-WAN Client буде безперешкодно працювати з існуючою пропозицією VMware SD-WAN, що використовується у філіях, заявили в VMware.



«Багато клієнтів готові почати перехід до нульової довіри, але не готові впроваджувати всі технології відразу», - наголосив Коннорс. - «Клієнт SD-WAN інкапсулює аутентифікацію на основі ідентифікації і найменш привілейований доступ. Це великий крок вперед у порівнянні з VPN на шляху до повного рішення з нульовою довірою для клієнтів, які не готові пройти весь шлях».

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