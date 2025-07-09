GlobalFoundries купує компанію MIPS Technology

9 июля 2025 г., 17:25

0

Tweet

Американський виробник чіпів GlobalFoundries офіційно оголосив про плани щодо придбання розробника чипів MIPS Technology. Сума угоди не розголошується.





«MIPS має багатий досвід у створенні ефективних, масштабованих обчислювальних IP, розроблених для додатків, критичних до продуктивності, що стратегічно відповідає зростаючим вимогам платформ АІ на різних ринках, - сказав Нільс Андерсков (Niels Anderskouv), президент і головний операційний директор GlobalFoundries. - Завдяки цьому придбанню ми розширимо наші можливості, щоб запропонувати клієнтам більш гнучкі рішення в поєднанні з нашими диференційованими технологічними процесами та виробництвом світового класу, щоб допомогти їм створювати найкращі в своєму класі продукти. Це придбання стане потужним кроком вперед у розширенні меж ефективності та продуктивності в широкому діапазоні застосувань в автомобільній, промисловій та інфраструктурі центрів обробки даних».





GlobalFoundries заявила, що планує дозволити MIPS продовжувати працювати як самостійний бізнес, але придбання також дозволить їй розробляти і створювати власні процесори на основі архітектури RISC-V, яка конкурує з чіпами на базі x86 і Arm.





Необхідно зазначити, що MIPS засноване ще в 1985 році, довгий час вона пропонувала чипи для персональних комп'ютерів і серверів на базі своєї власної архітектури MIPS. З того часу компанію неодноразово купували і перепродавали, але декілька років тому вона відмовилася від старої архітектури MIPS і перейшла на RISC-V.





Наглядачі зазначають, що угода GlobalFoundries додає до її портфеля низку цікавих технологій, зокрема інтелектуальну власність для центральних процесорів загального призначення, прискорювачі штучного інтелекту та різні датчики на базі RISC-V.





Найновіші процесори MIPS — це процесори Atlas, які базуються на останньому наборі інструкцій RISC-V ISA і включають в себе ряд різних ядер, призначених як для загального призначення, так і для обробки робочих навантажень в режимі реального часу. Компанія також продає спеціалізовані версії для периферійних додатків АІ, пропонуючи високу продуктивність обчислень при низькому енергоспоживанні.





GlobalFoundries заявила, що придбання посилить її здатність продавати інтегровані напівпровідникові рішення на більш широкому спектрі кінцевих ринків, зокрема в галузі АІ. Це також натякає на плани компанії перетворитися з простого контрактного виробника мікросхем на компанію, що пропонує більш інтегровані напівпровідникові рішення. Аналітики вважають, що GlobalFoundries може розглянути можливість використання технологій MIPS для розробки власних процесорів RISC-V, що може поставити її в пряму конкуренцію з декількома її клієнтами, які використовують її фабрики з виробництва мікросхем для виготовлення процесорів, які вони розробляють.





Президент і головний операційний директор GlobalFoundries Нільс Андерсков заявив, що MIPS дозволить компанії пропонувати клієнтам більш гнучкі рішення, щоб вони могли створювати продукцію вищої якості. «Це придбання стане потужним кроком вперед у розширенні меж ефективності та продуктивності в широкому спектрі застосувань в автомобільній, промисловій та інфраструктурі центрів обробки даних», — сказав він.





Оскільки MIPS буде працювати як самостійний бізнес у складі GlobalFoundries, вона продовжить підтримувати існуючі відносини з іншими клієнтами та фабриками, заявив генеральний директор MIPS Самір Вассон (Sameer Wasson).





Придбання планується завершити у другій половині року, за умови проходження звичайних регуляторних перевірок та виконання умов закриття угоди.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах