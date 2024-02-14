EUV-установка ASML нового покоління для виробництва чипів коштуватиме 380 млн дол.

14 февраля 2024 г., 12:35

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За повідомленням ASML, її обладнання для виробництва мікросхем нового покоління High-NA в екстремальному ультрафіолеті (EUV) коштуватиме більш ніж удвічі дорожче, ніж наявні інструменти для EUV-літографії Low-NA. За даними ASML, її літографічні машини High-NA Twinscan EXE коштуватимуть близько 380 млн дол. Для порівняння, наявні Low-NA системи EUV Twinscan NXE коштують близько 183 млн дол., хоча їхня ціна залежить від конкретних моделей і конфігурацій. Крім того, ASML повідомила, що на сьогодні вона отримала від 10 до 20 замовлень від компаній, включно з Intel і SK hynix, і планує виробляти 20 систем на рік до 2028 року.



Літографічні інструменти ASML High-NA Twinscan EXE являють собою вершину технології компанії. Кожен пристрій важить 150 тонн і вимагає 250 ящиків для транспортування, а на складання одного інструменту йде шість місяців з використанням 250 інженерів.



Майбутній інструмент ASML High-NA EUV Twinscan EXE здатний забезпечити роздільну здатність 8 нм, що значно поліпшить наявні сканери Low-NA EUV, які можуть досягти тільки 13 нм за одну експозицію. Це дасть змогу створювати транзистори приблизно в 1,7 раза меншого розміру, що призведе до майже триразового збільшення щільності транзисторів. Можливість досягнення 8-нм критичних розмірів життєво важлива для виробництва чипів за суб-3-нм технологічним процесом - мети, яку галузь прагне досягти в період з 2025 по 2026 рік.



Хоча літографічні системи з низьким коефіцієнтом NA можуть відповідати такій роздільній здатності та щільності транзисторів, вони вимагають більш дорогої та складної технології подвійного експонування, відомої як подвійний шаблон. Очікується, що впровадження технології High-NA EUV усуне необхідність у подвійному шаблонуванні EUV, спростить виробництво, потенційно збільшить вихід продукції та знизить витрати.



Однак цей прогрес також створює значні проблеми, оскільки інструменти High-NA EUV дорожчі та мають удвічі менше поле зображення, що вимагає переосмислення дизайну чіпів. Крім того, нові системи літографії High-NA EUV значно більші за системи Low-NA EUV, що вимагає від чіп-мейкерів переглянути конфігурацію фабрик.



У зв'язку з цим чіп-мейкери складають свої плани щодо впровадження машин High-NA EUV. Тоді як Intel планує використовувати інструменти High-NA EUV у технологічному процесі після 18A (клас 1,8 нм), TSMC, як кажуть, дотримується обережнішого підходу і використає цю технологію для вузла класу 1 нм приблизно 2030 року, але компанія не підтвердила точних термінів.

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