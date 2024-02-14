Тор10 найбільших виробників смартфонів за 2023 р. від Omdia

14 февраля 2024 г., 11:25

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Останнє дослідження Omdia показало, що в четвертому кварталі минулого року загальний обсяг попередніх відвантажень смартфонів досяг 328 мільйонів одиниць. Це на 8,6% більше, ніж у четвертому кварталі минулого року, і підкреслює, що четвертий квартал 2023 року став першим кварталом, в якому спостерігається значне зростання з другого кварталу 2021 року. Це також на 8,6% більше, ніж у попередньому кварталі.



Це зростання свідчить про закінчення дев’яти кварталів поспіль зниження загальних поставок смартфонів у річному обчисленні, що є ознакою стабілізації галузі після періоду високого попиту на смартфони між IV кв. 2020 та ІІІ кв. 2021 рр, за яким послідували проблеми з ланцюжком поставок у 2022 році. Усі великі виробники, окрім Samsung, зафіксували річне зростання, причому Xiaomi, Transition і Huawei продемонстрували значне збільшення продажів - понад 20%.



Попри це зростання, дослідження Omdia показує, що загальний обсяг поставок за весь минулий рік становитиме 1164,7 мільйона одиниць. Це на 3,5% менше, ніж у 2022 році, коли показник становив 1207,2 мільйона одиниць.



Після запуску серії iPhone 15 компанія Apple зафіксувала найвищий показник відвантажень за четвертий квартал 2023 року - 78,7 мільйона одиниць. Це на 6,5% більше, ніж у попередньому році, коли була запущена серія iPhone 14. Крім того, це найбільший квартальний показник для Apple з IV кв. 2021 р.



Samsung зафіксувала продаж 53,2 млн пристроїв у останньому кварталі минулого року, що на 9% менше, ніж у IV кв. 2022 року. Це означає, що компанія є єдиним великим виробником смартфонів, який щокварталу торік мав менші поставки, ніж у аналогічних періодах 2022 року. Таке падіння вказує на те, що загальний обсяг поставок Samsung торік був на 12,9% нижчий, ніж у 2022 році - 225,3 млн порівняно з 258,5 млн. Це може бути результатом падіння попиту на телефони середнього і низького цінового рівня, а отже, і на телефони Samsung серії A, після тривалого періоду високої інфляції і зростання вартості життя в усьому світі.



Xiaomi зберегла показники відвантажень на рівні попереднього кварталу, зафіксувавши 41,2 млн одиниць у IV кв. Це на 1,4% менше, ніж 41,8 млн у третьому кварталі, але на 24,1% більше, ніж рік тому. Це добра ознака того, що, як зазначають аналітики, виробник відновлюється після тривалого періоду падіння ринкової частки, навіть на тлі загального падіння ринку. Зберігаючи такі показники відвантажень, Xiaomi зміцнює свою позицію третього за величиною виробника у світі. Це не означає, що компанія має імунітет до конкуренції, вона все ще відчуває жорстке суперництво з боку інших китайських гравців - Oppo, vivo і, дедалі частіше, Transsion.



Transsion Holdings ще більше збільшила поставки до 30,1 мільйона у IV кв., що на 11,1% більше, ніж у попередньому кварталі. Таке стійке зростання протягом останнього року призвело до того, що показники збільшилися на 74% порівняно з тим, що було рік тому. Це робить Transsion четвертим найбільшим OEM-виробником у IV кв., і вона обходить vivo та Oppo, випереджаючи їх більш ніж на 5 мільйонів пристроїв.



«Високі темпи зростання холдингу Transsion у 2023 році в основному зумовлені наступними аспектами: по-перше, вирішенням проблем із запасами раніше, ніж інші. По-друге, зниження споживчих настроїв, викликане глобальною інфляцією, оскільки продукція, на якій фокусується Transsion Holding, ідеально відповідає поточним потребам. По-третє, активна стратегія розширення ринку, яка мала місце у 2023 році, забезпечила кращі ринкові умови для доставки», - сказав Закер Лі (Zaker Li), головний аналітик Omdia.



Oppo Group зафіксувала продаж 24,4 млн пристроїв у IV кв минулого року, що на 8,3% менше, ніж у попередньому кварталі. Але це на 2,8% більше, ніж 23,7 мільйона у четвертому кварталі 2022 р. Це свідчить про те, що компанія зараз відновлює кількість своїх поставок після періоду спаду протягом 2022 року та на початку минулого року. Однак вона почала відновлюватися лише нещодавно і не такими темпами, як інші виробники, а це означає, що вона втратила частку ринку і опустилася з четвертого на п’яте місце в загальному рейтингу.



Слідом за Oppo йде vivo, яка зафіксувала зростання на 6,2% у порівнянні з попереднім кварталом до 24 млн пристроїв. Це на 1,7% більше, ніж у попередньому році, і, оскільки внутрішній ринок Китаю відновлюється, очевидно, що цей виробник також повільно відновлює показники, які були втрачені у минулі два роки. Хоча це все ще значно нижче обсягів поставок, зафіксованих наприкінці 2020 та 2021 років, і не досягає рівня, який був до цього періоду. Оскільки ключовими ринками vivo є Китай та решта Азії, компанія буде більше залежати від змін на цих ринках, ніж інші китайські виробники, які мають більшу присутність у Латинській Америці, Європі, на Близькому Сході та в Африці.



Honor поставила 16 мільйонів пристроїв, що на 200 тис. (на 1,3%) більше, ніж у попередньому кварталі, але на 1,9 млн (13,5%) у річному вимірі. Цей виробник зафіксував одне з найменших падінь кумулятивних поставок минулого року порівняно з 2022 роком - 57,1 млн проти 58,6 млн. Всі інші великі виробники, окрім Apple, Huawei та Transition, мали більш драматичне падіння торік.



В останньому кварталі минулого року позиції 8-го, 9-го та 10-го місця зазнали перестановок. Але всі три - Motorola, Huawei та Realme - опинилися в межах 0,4 млн одиниць одна від одної.



З 9-го на 8-е місце піднялася Motorola, яка показала продажі 12,5 млн пристроїв, що на 11,6% більше як у квартальному, так і в річному обчисленні. Це зростання на 1,3 мільйона перевищило очікування, оскільки в кожному другому кварталі 2023 року у цього виробника спостерігався спад. Через таке пізнє відновлення кумулятивний показник поставок торік на 5,6% нижчий ніж 2022 року - 44,6 мільйона проти 47,3 мільйона.



З 10-го на 9-те місце піднялася компанія Huawei, яка зафіксувала більший підйом: зростання на 15% з третього кварталу 2023-го року з 10,7 млн до 12,3 млн пристроїв у IV кв. Порівняно з попереднім роком, це на 64% більше, ніж у четвертому кварталі 2022 року, коли було 7,5 млн одиниць. Починаючи з третього кварталу 2022 року і протягом усього минулого року, Huawei демонструє зростання в річному обчисленні щоквартально. Як результат, загальний показник за рік на 31% перевищив показник за 2022 рік - з 28,1 мільйона до 36,8 мільйона. Це стійке зростання було побите лише стрімким розширенням Transsion у другій половині минулого року.



З 8-го на 10-те місце опустився бренд Realme, який також зафіксував зростання, як і інші, але меншими темпами. У IV кв. виробник показав 12,1 мільйона одиниць у порівнянні з 11,4 мільйона у третьому кварталі минулого року та 11,3 мільйона у четвертому кварталі 2022 року. Хоча інші бренди випередили Realme і, як наслідок, опустилися в рейтингу поставок, це не є великою несподіванкою. Виробник зазнав значного падіння поставок у 2023 році, причому кожен другий квартал демонстрував значне падіння у річному обчисленні. Торік компанія поставила 41,7 мільйона пристроїв, що на 21,1% менше порівняно з 52,9 мільйона у 2022 році.



«Бізнес смартфонів у 2023 році визначався продуктами та регіональними ринками, на яких фокусується кожен бренд. У той час як Apple, яка сконцентрувалася на преміум-ринку, показала відносно хороші показники, попри зниження загального ринкового попиту, показники основних китайських виробників, які зосереджені на ринках Китаю та Індії, значно знизилися в порівнянні з попереднім роком через вплив падіння попиту на смартфони в цих двох країнах. Компанія Samsung, яка має високу частку смартфонів низького та середнього цінового сегменту, також зазнала значного зниження поставок, оскільки її продажі постраждали від економічної рецесії в регіонах і була змушена поступитися першим місцем компанії Apple», - зазначає Джусі Хонг (Jusy Hong), старший менеджер з досліджень Omdia.



Очікується, що ринок смартфонів у 2024 році повернеться до зростання порівняно з минулим роком. Але Omdia прогнозує, що існує ймовірність повернення негативних трендів у другому півріччі через затримку економічного відновлення, геополітичну нестабільність та зростання ринку вживаних телефонів.

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