Програмний код застосунку «Дія» відкриють для IT-спільноти та закордонних партнерів

14 февраля 2024 г., 13:25

«Кабінет міністрів України» підтримав постанову, яка дозволяє відкрити код мобільного застосунку електронних державних послуг «Дія». Це надасть змогу демонструвати логіку роботи додатка з даними, а сам код зможуть використовувати розробники з інших країн та на його основі робити свої аналоги.

Відкритий код допоможе розвивати та масштабувати продукт. Адже IT-спільнота зможе долучитися до аналізу коду й пропонувати зміни чи покращення, які розгляне команда розробників «Дії».

Особливо підкреслюється, що ніхто при цьому не отримуватиме доступ до конфіденційних даних громадян. У межах відкритого коду створять тестове середовище з тестовими користувачами. До того ж розробники не матимуть доступу до реєстрів, тож дані українців залишатимуться у повній безпеці.

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