«Нова пошта» відновила роботу 1808 відділень та 1849 поштоматів

24 марта 2022 г., 14:35

«Нова пошта» повідомила, що відкриває ще більше відділень і поштоматів, щоб користувачам було зручніше і ближче отримувати “турботу близьких, свої буденні речі та найнеобхідніше”.



Станом на сьогодні, як підкреслюється, працює вже 1808 відділень та 1849 поштоматів.



«Нова пошта» нагадує, що у відділеннях можна:

Отримати чи відправити посилку по Україні й за кордон.

Відправити та отримати грошовий переказ RIA та Western Union

Поповнити мобільний рахунок

Оплатити комунальні платежі

Зняти готівку з картки.



Список відділень та поштоматів, які працюють можна знайти з допомогою бота

https://t.me/npu_info_bot

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