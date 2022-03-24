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«Нова пошта» відновила роботу 1808 відділень та 1849 поштоматів

24 марта 2022 г., 14:35

«Нова пошта» повідомила, що відкриває ще більше відділень і поштоматів, щоб користувачам було зручніше і ближче отримувати “турботу близьких, свої буденні речі та найнеобхідніше”.

Станом на сьогодні, як підкреслюється, працює вже 1808 відділень та 1849 поштоматів.

«Нова пошта» нагадує, що у  відділеннях можна:
Отримати чи відправити посилку по Україні й за кордон.
Відправити та отримати грошовий переказ RIA та Western Union
Поповнити мобільний рахунок
Оплатити комунальні платежі
Зняти готівку з картки.

Список відділень та поштоматів, які працюють можна знайти з допомогою бота
https://t.me/npu_info_bot

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