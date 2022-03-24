NVIDIA анонсує корпоративну інфраструктуру штучного інтелекту нового покоління

24 марта 2022 г., 13:35

Компанія NVIDIA анонсувала систему NVIDIA DGX четвертого покоління, заявлену як першу у світі платформу штучного інтелекту, побудовану на нових графічних процесорах NVIDIA H100 з тензорними ядрами.



Системи DGX H100 дозволяють задовольняти великі обчислювальні потреби великих мовних моделей, рекомендаційних систем, досліджень в галузі охорони здоров'я та кліматології. DGX H100 включає вісім GPU NVIDIA H100, з'єднаних інтерфейсом NVIDIA NVLink в єдиний блок, забезпечуючи продуктивність ШІ в 32 петафлопи з точністю FP8, що у 6 разів більше, ніж у попередньому поколінні.



Системи DGX H100 є будівельними блоками інфраструктурних платформ штучного інтелекту NVIDIA DGX POD та NVIDIA DGX SuperPOD нового покоління. Нова архітектура DGX SuperPOD включає нову мережеву технологію NVIDIA NVLink, яка може підключати до 32 вузлів із 256 графічними процесорами H100.



З продуктивністю ШІ один екзафлопс в операціях FP8, що в 6 разів більше, ніж у попередника, DGX SuperPOD нового покоління розширює межі штучного інтелекту завдяки здатності запускати великі мовні моделі з трильйонами параметрів.

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