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HPE презентувала нові сервіси гібридної хмарної платформи GreenLake

24 марта 2022 г., 15:15
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Компанія HPE анонсувала нові сервіси GreenLake,платформи, яка надає клієнтам уніфікований інтерфейс доступу до всіх сервісів гібридного хмарного середовища. Крім того інтеграція з середовищем хмарного управління мережевою інфраструктурою Aruba Central забезпечує доступ до платформи GreenLake всім 120 тис корпоративним замовникам, що експлуатують близько 2 млн одиниць обладнання Aruba.

Мова йде про 12 нових хмарних сервісів HPE GreenLake, що реалізують функціонал Network as a Service, сервіси зберігання, резервування та обробки даних, High Performance Computing та управління обчислювальним середовищем.

До них належать:

- HPE GreenLake для Aruba networking;
- HPE GreenLake Data Services;
- HPE GreenLake for Block Storage;
- HPE Backup and Recovery Service;
- HPE GreenLake for High Performance Computing;
- HPE GreenLake for Compute Ops Management (єдина хмарна консоль для моніторингу та управління серверною інфраструктурою, доступна для 90-денного безкоштовного пробного використання, у комерційному доступі з червня 2022 р.).

Послуги HPE GreenLake доступні для партнерів HPE на онлайн-маркетплейсах ALSO Group (частиною якої є Sophela), Arrow Electronics, Ingram Micro Inc. та TD Synnex (сумарно понад 100 000 партнерів).

Підкреслюється, що дуже важливою є наявність у складі HPE GreenLake хмарних послуг резервного копіювання та відновлення даних HPE Backup and Recovery Service. Актуальність такого сервісу для корпоративних замовників України та Східної Європи більш ніж актуальна – мабуть, навіть більша, ніж наявність лінійки Backup Appliances та Backup Software.

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