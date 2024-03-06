Ноутбук ROG Zephyrus G16 з тонким корпусом буде доступний за ціною від 89999 грн

6 марта 2024 г., 14:35

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ASUS Republic of Gamers (ROG) оголошує про початок продажу в Україні ноутбука ROG Zephyrus G16 (2024).

Пристрій отримав новий алюмінієвий корпус, матричне підсвічування Slash Lighting на кришці й новий колірний варіант Platinum White.

Як зазначається, новітні компоненти з модулями прискорення алгоритмів штучного інтелекту від Intel і NVIDIA допоможуть творцям досягати нових вершин продуктивності. Zephyrus G16 оснащується OLED-дисплеєм ROG Nebula з надзвичайно високою точністю відтворення кольорів і підтримкою технології G-SYNC. Завдяки високоефективній системі охолодження з трьома вентиляторами, рідким металом і випарними камерами (в деяких конфігураціях) Zephyrus G16 впорається з навантаженнями, попри ультрапортативний дизайн.



Zephyrus G16 2024 має повністю алюмінієвий корпус, виготовлений на верстаті з ЧПК, що поєднує в собі невелику вагу, високу структурну міцність і збільшений простір всередині корпусу. Це дозволило встановити в корпус клавіатуру на мінімальній відставні від сусідніх компонентів, а також більші й гучніші динаміки з якістю відтворення низьких частот (до 100 Гц). Нові динаміки на 25% більші, ніж у попередньому поколінні моделі, а їхня гучність збільшилася на 47%, що дає змогу насолоджуватися звуком із більшим ефектом занурення. Новий Zephyrus G16 також оснащений більшими клавішами й збільшеним тачпадом для зручного набору тексту, плавного скролінгу й точного керування. Разом із Zephyrus G16 2024 року пропонується тримісячна підписка Xbox Game Pass, що надає доступ до бібліотеки із сотень ігор.



Zephyrus G16 (2024) оснащено новим матричним світлодіодним підсвічуванням Slash Lighting на кришці корпусу. Воно має вигляд стрічки, що проходить по діагоналі, і демонструє анімовані ефекти з можливістю налаштування.

Презентований Zephyrus G16 має товщину 1,49 см і масу 1,85 кг.



Zephyrus G16 оснащений процесором Intel Core Ultra 9 185H з обчислювальною потужністю АІ у 11 TOPS, а також відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків, яка забезпечує продуктивність у всіх новітніх іграх і програмах для творчості. Завдяки підтримці таких інструментів АІ, як Omniverse і Stable Diffusion, користувачі можуть оминати довгі черги в хмарі й генерувати зображення локально всього за кілька секунд. Завдяки апаратним засобам АІ-прискорення відеомонтаж і 3D-рендеринг виконується більш ніж удвічі швидше, ніж раніше, при цьому споживаючи менше енергії для заощадження заряду акумулятора. Завдяки наявності повного доступу до новітніх технологій прискорення АІ-обчислень, цей ноутбук впорається з найсучаснішим програмним забезпеченням для творчості та іграми.



Ноутбуки Zephyrus G16 нового покоління оснащені OLED-панелями, які вперше використовуються в ігрових ноутбуках ROG. Дисплей із роздільною здатністю 2,5K і частотою оновлення 240 Гц забезпечує чітке зображення в динамічних іграх. Завдяки партнерству з Samsung і NVIDIA, ці ноутбуки отримали провідні OLED-панелі з підтримкою технології G-SYNC, яка забезпечує чіткість зображення в динамічних сценах навіть при різкому зниженні частоти кадрів.



Виробник заявляє, що OLED-панелі ROG Nebula мають зручне співвідношення сторін 16:10, контрастність 1 000 000:1, а також сертифіковані за стандартом VESA DisplayHDR True Black 500. Ці дисплеї також можуть похвалитися 100% покриттям колірного простору DCI-P3 і точністю відтворення кольору Delta E менше ніж 1, що робить їх придатними не лише для ігор, а і для розробників контенту, які вимагають точності кольорів. Швидкий відгук 0,2 мс при переході від сірого до сірого практично усуває ореоли й забезпечує максимально якісне зображення в іграх.



Потужні ноутбуки в тонкому корпусі вимагають високоефективної системи охолодження, тож в Zephyrus G16 реалізовано низку новітніх технологій інтелектуального охолодження (ROG Intelligent Cooling), які забезпечують перевагу над конкурентами. Високоефективний термоінтерфейс із рідкого металу на центральному процесорі та вентилятори Arc Flow Fans 2-го покоління ефективно відводять тепло з корпусу. Технологія Tri-fan – система, яка використовує третій допоміжний вентилятор для створення повітряного потоку над компонентами поверхневого монтажу на материнській платі, а також для відведення тепла від графічного процесора – дозволяє підвищити ефективність охолодження. При цьому нові моделі Zephyrus G16 з відеокартами NVIDIA GeForce RTX 4080 та NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків оснащені спеціальною випарною камерою й двома вентиляторами для надійного охолодження флагманських компонентів.



Ноутбук ROG Zephyrus G16 (2024) буде доступний в Україні за ціною від 89 999 грн. Конфігурацію з OLED-дисплеєм, процесором Intel Core Ultra 9 185H, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуків, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X-7467 і SSD місткістю 1 ТБ вже можна придбати в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна, а також у партнерів за рекомендованою ціною 124999 грн.

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