 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Ноутбук ROG Zephyrus G16 з тонким корпусом буде доступний за ціною від 89999 грн

6 марта 2024 г., 14:35
0 
 

Ноутбук ROG Zephyrus G16 обійдеться від 89999 грн


ASUS Republic of Gamers (ROG) оголошує про початок продажу в Україні ноутбука ROG Zephyrus G16 (2024).

Пристрій отримав новий алюмінієвий корпус, матричне підсвічування Slash Lighting на кришці й новий колірний варіант Platinum White.

Як зазначається, новітні компоненти з модулями прискорення алгоритмів штучного інтелекту від Intel і NVIDIA допоможуть творцям досягати нових вершин продуктивності. Zephyrus G16 оснащується OLED-дисплеєм ROG Nebula з надзвичайно високою точністю відтворення кольорів і підтримкою технології G-SYNC. Завдяки високоефективній системі охолодження з трьома вентиляторами, рідким металом і випарними камерами (в деяких конфігураціях) Zephyrus G16 впорається з навантаженнями, попри ультрапортативний дизайн.

Zephyrus G16 2024 має повністю алюмінієвий корпус, виготовлений на верстаті з ЧПК, що поєднує в собі невелику вагу, високу структурну міцність і збільшений простір всередині корпусу. Це дозволило встановити в корпус клавіатуру на мінімальній відставні від сусідніх компонентів, а також більші й гучніші динаміки з якістю відтворення низьких частот (до 100 Гц). Нові динаміки на 25% більші, ніж у попередньому поколінні моделі, а їхня гучність збільшилася на 47%, що дає змогу насолоджуватися звуком із більшим ефектом занурення. Новий Zephyrus G16 також оснащений більшими клавішами й збільшеним тачпадом для зручного набору тексту, плавного скролінгу й точного керування. Разом із Zephyrus G16 2024 року пропонується тримісячна підписка Xbox Game Pass, що надає доступ до бібліотеки із сотень ігор.

Ноутбук ROG Zephyrus G16 з тонким корпусом буде доступний за ціною від 89999 грн


Zephyrus G16 (2024) оснащено новим матричним світлодіодним підсвічуванням Slash Lighting на кришці корпусу. Воно має вигляд стрічки, що проходить по діагоналі, і демонструє анімовані ефекти з можливістю налаштування.

Презентований Zephyrus G16 має товщину 1,49 см і масу 1,85 кг.

Zephyrus G16 оснащений процесором Intel Core Ultra 9 185H з обчислювальною потужністю АІ у 11 TOPS, а також відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків, яка забезпечує продуктивність у всіх новітніх іграх і програмах для творчості. Завдяки підтримці таких інструментів АІ, як Omniverse і Stable Diffusion, користувачі можуть оминати довгі черги в хмарі й генерувати зображення локально всього за кілька секунд. Завдяки апаратним засобам АІ-прискорення відеомонтаж і 3D-рендеринг виконується більш ніж удвічі швидше, ніж раніше, при цьому споживаючи менше енергії для заощадження заряду акумулятора. Завдяки наявності повного доступу до новітніх технологій прискорення АІ-обчислень, цей ноутбук впорається з найсучаснішим програмним забезпеченням для творчості та іграми.

Ноутбук ROG Zephyrus G16 з тонким корпусом буде доступний за ціною від 89999 грн


Ноутбуки Zephyrus G16 нового покоління оснащені OLED-панелями, які вперше використовуються в ігрових ноутбуках ROG. Дисплей із роздільною здатністю 2,5K і частотою оновлення 240 Гц забезпечує чітке зображення в динамічних іграх. Завдяки партнерству з Samsung і NVIDIA, ці ноутбуки отримали провідні OLED-панелі з підтримкою технології G-SYNC, яка забезпечує чіткість зображення в динамічних сценах навіть при різкому зниженні частоти кадрів.

Виробник заявляє, що OLED-панелі ROG Nebula мають зручне співвідношення сторін 16:10, контрастність 1 000 000:1, а також сертифіковані за стандартом VESA DisplayHDR True Black 500. Ці дисплеї також можуть похвалитися 100% покриттям колірного простору DCI-P3 і точністю відтворення кольору Delta E менше ніж 1, що робить їх придатними не лише для ігор, а і для розробників контенту, які вимагають точності кольорів. Швидкий відгук 0,2 мс при переході від сірого до сірого практично усуває ореоли й забезпечує максимально якісне зображення в іграх.

Ноутбук ROG Zephyrus G16 з тонким корпусом буде доступний за ціною від 89999 грн


Потужні ноутбуки в тонкому корпусі вимагають високоефективної системи охолодження, тож в Zephyrus G16 реалізовано низку новітніх технологій інтелектуального охолодження (ROG Intelligent Cooling), які забезпечують перевагу над конкурентами. Високоефективний термоінтерфейс із рідкого металу на центральному процесорі та вентилятори Arc Flow Fans 2-го покоління ефективно відводять тепло з корпусу. Технологія Tri-fan – система, яка використовує третій допоміжний вентилятор для створення повітряного потоку над компонентами поверхневого монтажу на материнській платі, а також для відведення тепла від графічного процесора – дозволяє підвищити ефективність охолодження. При цьому нові моделі Zephyrus G16 з відеокартами NVIDIA GeForce RTX 4080 та NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків оснащені спеціальною випарною камерою й двома вентиляторами для надійного охолодження флагманських компонентів.

Ноутбук ROG Zephyrus G16 (2024) буде доступний в Україні за ціною від 89 999 грн. Конфігурацію з OLED-дисплеєм, процесором Intel Core Ultra 9 185H, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуків, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X-7467 і SSD місткістю 1 ТБ вже можна придбати в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна, а також у партнерів за рекомендованою ціною 124999 грн.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  