«Держспецзв'язку» працює над посиленням кіберзахисту 40 об'єктів критичної інфраструктури

6 марта 2024 г., 13:35

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«Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України» та проєкт USAID «Кібербезпека» провели конференцію, присвячену посиленню кіберзахисту критичної інфраструктури в рамках програми діагностики стану кібербезпеки, яку реалізовують провідні фахівці за підтримки USAID.

До програми діагностики входить: оцінка стану кібербезпеки за NIST Cybersecurity Framework; визначення цільового стану кібербезпеки; рекомендації, зокрема high-level design, специфікації технічної архітектури, операційні моделі кібербезпеки; розробка дорожньої карти впровадження рекомендацій; впровадження рекомендацій; повторна оцінка кібербезпеки.

40 об'єктів критичної інфраструктури вже розпочали кібердіагностику. Половина з них вже отримали перші результати. Фахівці визначили ключові проблеми, розробляються плани допомоги та технічні специфікації для подальшого надання цільової допомоги.

«Кібербезпека критичної інфраструктури – це один із пріоритетів національної безпеки України. Ми постійно працюємо над тим, щоб удосконалювати систему кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури, і діагностика стану кібербезпеки є одним із важливих інструментів у цій роботі», – зазначив Олександр Потій, заступник голови «Держспецзв'язку».

За його словами, американський «Національний інститут стандартів і технологій» нещодавно випустив оновлену версію NIST Cybersecurity Framework 2.0. Його норми «Держспецзв'язку» використовуватиме для подальшого формування підходів до кіберзахисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури в Україні.

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