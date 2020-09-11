Ноутбук Huawei MateBook X получил 3K-дисплей Infinite FullView

11 сентября 2020 г., 16:35

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Подразделение Huawei Consumer Business Group (BG) провело онлайновую презентацию Huawei Seamless AI Life New Products Global Launch, в рамках которой был представлен обновленный ноутбук MateBook X. Этот ультралегкий лэптоп весит 1 кг, его габариты меньше листа бумаги формата A4, а толщина не превышает 13,6 мм.

Сообщается, что новый MateBook X — первый ноутбук, оснащенный 3K-дисплеем Infinite FullView Display с безрамочным дизайном. В нем реализовано определение множественных прикосновений с функцией Fingers Gesture Screenshot, позволяющей сделать снимок экрана, проведя по нему вниз тремя пальцами.

Новый флагманский ноутбук базируется на процессоре Intel Core 10-го поколения. Для удобства пользования тачпад стал на 26% больше по сравнению с предыдущим поколением, к тому же теперь он имеет технологию Huawei Free Touch, обеспечивающую полную тактильную обратную связь. Новая полноразмерная клавиатура оснащена ножничными переключателями, обеспечивающими 1,3-миллиметровый ход клавиш. Аудиосистема включает два высокочастотных и два низкочастотных динамика.

Особый акцент в новинке сделан на функции работы на нескольких экранах Multi-screen Collaboration, для доступа к которой используется метка Huawei Share, встроенная в усовершенствованную сенсорную панель. Пользователи могут управлять ноутбуком и спаренным смартфоном на одном экране, осуществлять видео- или аудиозвонки на ноутбуке, передавать файлы между устройствами, а также редактировать сохраненные на смартфоне файлы непосредственно с ноутбука.

В новом MateBook X впервые в линейке ноутбуков Huawei реализована поддержка Wi-Fi 6.

Во время виртуальной презентации был также представлен ноутбук Huawei MateBook 14 на базе процессора AMD Ryzen 4000 H Series с вентиляторами Huawei Shark Fin, которые обеспечивают эффективное охлаждение даже при интенсивных рабочих нагрузках. Ноутбук оснащен 2K-дисплеем Huawei FullView, поддерживает интеллектуальные функции, включая Multi-screen Collaboration, чтобы помочь потребителям оставаться продуктивными даже в пути.

Сообщается, что информация о доступности новых ноутбуков Huawei в Украине будет предоставлена начале октября. А во время презентации было заявлено, что модель Huawei MateBook X в конфигурации i7/16 ГБ/512 ГБ обойдется в €1799, тогда как вариант Huawei MateBook X i5/16 ГБ/512 ГБ стоит €1599.

В свою очередь, Huawei MateBook 14 в комплектации R7 4800H/16 ГБ/512 ГБ/Touch Screen стоит €1049, его же оснащение R5 4600H/16 ГБ/512 ГБ обойдется в € 949, а вариант R5 4600H /8 ГБ/256 ГБ оценивается в € 849.

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