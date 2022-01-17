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Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Не верю!

17 января 2022 г., 17:35

Фил Либин – основатель Evernote и CEO компании mmhmm, – раскритиковал шумиху вокруг metaverse, сказав, что она ему напоминает пропаганду в Советском Союзе (Фил родился в Ленинграде, ему было восемь лет, когда родители эмигрировали в США).

Фил рассказывает, как ему постоянно повторяли в школе «Коммунизма еще нет. Мы еще не построили коммунизм. Мы строим коммунизм. То, что ты видишь вокруг себя, это ужасное, ужасное место, – это не коммунизм. Мы строим его и, возможно, когда он наступит, это будет здорово».

Он добавляет «Поэтому я не хочу слышать: «О да, metaverse еще не существует. Все эти глупые, бесполезные вещи, которые существуют прямо сейчас – это не metaverse». Основным ограничением развития metaverse Фил считает VR шлемы. «VR – это гарантия того, что ничего из этого никогда не взлетит, потому что никто не хочет проводить какое-то количество времени с пластиковой штукой, пристегнутой к лицу».

Не верю!

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