Не менее 37% выпущенных в 2021 г. iPhone будут относиться к тринадцатому семейству

16 сентября 2021 г., 17:25

Как прогнозируют в TrendForce, по итогам 2021 г. общий объем производства смартфонов iPhone увеличится на 15,6%, до 229,5 млн устройств. Причем, на долю представленного вчера нового семейства — iPhone 13 — придется около 37-39% общего объема производства.

Благодаря высокому интересу к линейке смартфонов Apple, доля iPhone в общемировом объеме производства 5G-смартфонов в 2021 г. составит 77%. Для сравнения, в 2020 г. за вендором было лишь не более 39% этого рынка.

С учетом сравнительно слабых продаж iPhone 12 mini, аналитики уверены, что производство модели iPhone 13 mini составит менее 10% от общих продаж тринадцатого семейства.

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