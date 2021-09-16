В первом полугодии количество кибератак увеличилось в 1,5 раза

16 сентября 2021 г., 16:45

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Компания Trend Micro Incorporated сообщает, что ее продукты в первом полугодии заблокировали 40,9 млрд. почтовых угроз, вредоносных файлов и URL-адресов. Это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно отчету Attacks from All Angles: 2021 Midyear Security Roundup («Атаки со всех сторон: обзор угроз кибербезопасности в первой половине 2021 г.»), программы-вымогатели по итогам первой половины 2021 г. остаются главной угрозой. Работая с третьими сторонами для получения доступа к целевым сетям, киберпреступники использовали инструменты и методы групп, относящихся к категории постоянных серьезных угроз (Advanced Persistent Threat), для кражи и расшифровки данных жертв.

Больше других пострадала банковская отрасль – с января по июнь количество атак программ-вымогателей на финансовые учреждения увеличилось на 1318% в годовом исчислении.

Программы-вымогатели стали серьезной, но не единственной угрозой для глобальных организаций в первом полугодии. Отчет Trend Micro также показал:

Количество случаев компрометации деловой электронной почты (BEC) увеличилось на 4%, вероятно, в результате новых возможностей, которые злоумышленники получили из-за пандемии COVID-19;

Майнеры криптовалюты стали наиболее часто обнаруживаемым вредоносным ПО, опередив в последние месяцы WannaCry и веб-оболочки;

Участники The Zero Day Initiative выявили 770 уязвимостей, что на 2% меньше, чем в первом полугодии 2020 г.;

Всего было обнаружено 164 вредоносных мошеннических приложения, связанных с COVID-19, 54% из которых выдавали себя за TikTok.

Выводы отчета подчеркивают эффективность и растущую потребность в целостном и масштабируемом решении для кибербезопасности на уровне предприятия. По мере того, как частота и изощренность угроз продолжают расти, группам корпоративных центров обеспечения безопасности (SOC) требуется платформа, которая может оптимизировать процесс обеспечения безопасности без ущерба для надежности.

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