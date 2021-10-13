Найсвіжіші оновлення SMART Localization вже в доступі! 

13 октября 2021 г., 15:09

Ми писали раніше, що в Україні став доступним Microsoft Dynamics 365 Business Central по моделі SaaS, тобто ви можете користуватись сучасною ERP-системою тим самим способом, як використовуєте ліцензії на Office 365.

Більше того, SMART business підтримує локалізацію системи бухгалтерського і податкового обліку під законодавство України. Тому добре знана у всьому світі ERP-система для вашого бізнесу максимально готова до використання. Які оновлення увійшли в реліз 3-го кварталу читайте тут: https://cutt.ly/YRwkK4L.

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