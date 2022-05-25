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Найбільший російский оператор МТС почав продавати уцінені та вживані смартфони

25 мая 2022 г., 10:15

Як повідомляють мордорські ЗМІ, російський МТС запустила продаж уцінені та вживані смартфони у власних магазинах, включаючи онлайн.

Оператор почав пропонувати російським споживачам більш дешеві альтернативи, оскільки інфляція росте, а західні бренди зупинили постачання.

На всі пристрої категорії «Як новий» поширюється гарантія, а їх вартість може бути нижчою за 50% порівняно з новими апаратами. Уцінені та вживані апарати надходять у продаж із власного центру постпродажного обслуговування роздрібної мережі оператора.

Минулого тижня телекомунікаційна компанія повідомила також, що чистий прибуток у першому кварталі знизився на 76,2% у річному вимірі до 3,9 мільярда рублів (67,83 млн дол.), у цьому частково звинувачується ситуація з підвищенням банківських ставок.

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