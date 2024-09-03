Набула чинності Угода про цифрову торгівлю між Україною та Великою Британією

3 сентября 2024 г., 8:15

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Міністерство економіки України повідомило, що 1 вересня 2024 року набула чинності Угода про цифрову торгівлю між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.



Україна стала другою країною світу після Сінгапуру, з якою Велика Британія підписала таку угоду.



«Підтримка з боку Великої Британії безпрецедентна. Україна її відчуває з перших днів повномасштабної війни. Угода про цифрову торгівлю між нашими країнами є ще одним проявом солідарності та підтримки. Реалізація цієї Угоди дозволить поглибити участь України в глобальних ланцюгах постачання, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, збереже вільний доступ українських IT-компаній на цифрові ринки Великої Британії та забезпечить підтримку нашої економіки у час війни і в період повоєнної відбудови», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.



Угода про цифрову торгівлю забезпечує правовий фундамент для подальшого розвитку відносин між Україною та Великою Британією. Її впровадження відкриває перед країнами низку переваг, серед яких:



Зменшення адміністративних витрат на торгівлю завдяки цифровим рішенням.

Використання електронного підпису, контрактів та рахунків для міжнародної торгівлі.

Посилення кібербезпеки та захисту даних.

Закріплення основних свобод для торгівлі цифровими товарами та послугами.

Ключові положення Угоди охоплюють такі напрями:



Зазначається, що Угода дасть можливість забезпечити відсутність мит на електронні передачі даних, підтримка малих і середніх підприємств, співпраця у сфері стандартів та інклюзивність цифрової економіки.



Буде забезпечена можливість використання електронного підпису, контрактів і рахунків для здійснення міжнародної торгівлі, співпраця над взаємним визнанням електронних довірчих послуг.



Угодою передбачена заборона необґрунтованих обмежень на транскордонну передачу даних, захист персональних даних і покращення доступу до публічних даних.



Мова також йде про гарантії захисту прав у цифровому просторі, заборона шахрайських практик, захист криптографічних даних.

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