Не зважаючи на липневий глобальний інцидент, виторг CrowdStrike в II кв. зріс на 32% до 964 млн дол.

3 сентября 2024 г., 9:35

CrowdStrike представила звіт за другий квартал свого фінансового 2025 року, який завершився наприкінці липня.



Виторг компанії збільшився на 32%, досягнувши 964 млн дол., а чистий прибуток зріс у п'ять із половиною разів до 47 млн дол.



Чистий грошовий потік, отриманий від операцій, склав 326,6 млн дол. порівняно з 244,8 млн дол. рік тому.



Слід нагадати, що 19 липня помилка в оновленні CrowdStrike призвела до великого збою - більше 8,5 млн ПК з Windows по всьому світі перестали завантажуватися. Це призвело до порушень у роботі авіакомпаній, банків, операторів зв'язку та інших важливих інфраструктурних підприємств. За деякими оцінками збиток від інциденту склав майже 5,5 млрд дол.



Компанія знизила прогнози щодо річної виторгe та прибутку. Згідно з новими очікуваннями річний виторг буде на рівні 3,89-3,9 млрд дол., тоді як раніше прогнозувалося 3,98-4,01 млрд дол. А прибуток на акцію ймовірно буде 3,61-3,65 дол. замість 3,93-4,03 дол.

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