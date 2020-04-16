PocketBook выпустит ридер с цветным E Ink экраном в III кв.

16 апреля 2020 г., 16:35

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Компания PocketBook сообщила о старте финальной стадии разработки электронного ридера с цветным экраном E Ink Kaleido.



Отмечается, что PocketBook 633 Color станет одним из первых ридеров с цветным экраном на основе новейшей технологии ePaper E Ink Print Color.



Новый 6-дюймовый PocketBook 633 Color будет оснащен цветным дисплеем нового поколения E Ink Kaleido, который может отображать 4096 цветов. Новый экран безопасен для глаз, и унаследовал все уникальные свойства электронных чернил. Обычный черно-белый текст останется все таким же четким благодаря разрешению 300 точек на дюйм.



Учебники, научные пособия, справочники, нон-фикшн и деловая литература на E Ink экране с выходом нового устройства будут не только безопасны для глаз, но и в полной мере смогут доновсть заложенную в них информацию. Рисунки, графики, диаграммы и другие иллюстрации теперь станут цветными – какими их изначально задумывали авторы. Кроме того, как и прежде на электронном ридере можно читать неделями без подзарядки. Все это, по мнению производителя, делает устройство идеальным для студентов, преподавателей, людей, интересующимися деловой литературой и книгами по саморазвитию.



Подробные характеристики ридера PocketBook с цветным экраном будут представлены позже, как и цена на новое устройство. Выход нового PocketBook 633 Color запланирован в начале третьего квартала 2020 года.

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