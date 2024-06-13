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Google обрав першу групу українських стартапів, що отримають по 100 тис. дол. та підтримку

13 июня 2024 г., 16:35
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Google обрав першу групу українських стартапів, що отримають по 100 тис. дол. та підтримку

Загальна вартість української стартап-екосистеми оцінюється у 28 млрд євро, а кількість стартапів-єдинорогів на один успішно профінансований стартап у два рази перевищує середню європейську. Щоб допомогти підприємцям та технологічним компаніям продовжувати прокладати шлях до економічного відновлення країни після війни, Google оголошує нових отримувачів Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонду підтримки Google для стартапів в Україні.

Запущений у партнерстві з 1991 – першим і найбільшим акселератором в Україні – Фонд підтримки Google для стартапів в Україні у розмірі 10 млн дол. надає фінансування та підтримку українським технологічним компаніям, заснованим в Україні. Окрім грантів на суму до 100 тис. дол. у вигляді бездольового фінансування, обрані стартапи отримають кредити Google Cloud, а також менторську підтримку з боку Google.

Ось перші у 2024 році отримувачі Google for Startups Ukraine Support Fund:

  • Ailand Systems – розумні автономні дрони для виявлення мін;
  • BazaIT – рішення для наймання працівників «все-в-одному» для технологічних компаній;
  • Carbominer – український кліматичний стартап, який розробив нову технологію зі вловлення CO₂ з відкритого повітря;
  • Clearly – технологічна платформа, що ефективно з'єднує психотерапевтів з клієнтами;
  • Eddy – комплексний цифровий простір для потреб вчителів, батьків та учнів;
  • Eventmate – додаток «все-в-одному», що дозволяє організаторам подій залучати свою аудиторію та будувати спільноту за допомогою популярних месенджерів;
  • Natively – просте перетворення будь-якого веб-сайту на застосунки для iOS/Android;
  • Spendbase – платформа для оптимізації витрат компаній на створення програмного забезпечення, хмарні технології та корпоративні картки;
  • Uspacy – єдиний цифровий робочий простір для малого і середнього бізнесу, що спрощує комунікацію, співпрацю та CRM.

Стартапи відбираються на основі попередньо визначених критеріїв та оцінки під час інтерв'ю. Приймання заявок на наступну когорту відкрито, і українські стартапи можуть подати заявку до 31 липня.

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