mooInk V - перша у світі складна кольорова електронна книга

22 апреля 2025 г., 17:35

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На виставці Touch Taiwan 2025 було офіційно представлено 8-дюймову складну кольорову електронну книгу mooInk V, спільно розроблену Readmoo і E Ink. Заявлено, це перший у світі рідер, що використовує кольорову електронну панель E Ink Gallery з елегантним зовнішнім виглядом і повнокольоровим екраном, а також поліпшеним візуальним ефектом.



Генеральний директор Readmoo Пан Веньчжень зазначив: "Постійний пошук більш легких і барвистих рішень для читання завжди був метою команди. Ми дуже раді співпрацювати з E Ink для запуску mooInk V. Складна конструкція дає змогу ефективно зменшити розмір пристрою, підвищити зручність читання на ходу та врахувати видимий діапазон сторінки. Читачі чекали цього довгий час".



«Ми дуже раді, що перша у світі складна кольорова електронна книжка скоро вийде на ринок», - сказав голова правління E Ink Чженхао Лі. "E Ink продовжує вдосконалювати технологію електронного паперу, переходячи від чорно-білого до кольорового дисплея, і розширюється до більших панелей електронного паперу для задоволення різноманітних додатків і потреб споживачів. Складна технологія є ключовою галуззю, в яку ми вклали багато ресурсів R&D. Тепер, коли перша складна електронна книга була успішно розроблена, ми з нетерпінням чекаємо можливості надати споживачам новий досвід читання - легкий, портативний, барвистий, зручний і природний".



Планшети на електронному папері mooInk V і mooInk Pro відносяться до одного сімейства, обидва розроблені командою дизайнерів KOTOK з Sony Design Center в Японії.



Дизайн mooInk V заснований на концепції кишенькової книги. Він виготовлений з алюмінієво-магнієвого сплаву і пофарбований у ніжний сріблястий металік, що створює відчуття стриманої розкоші і технологічної моди. 8-дюймовий екран можна скласти так, щоб він легко помістився в кишені піджака або джинсів. У розкритому вигляді книга зручно лежить у руці і підходить для читання підручників, коміксів та ілюстрованих книг.



Лю Дацзін, помічник менеджера з технологій електронного чорнила, сказав, що шар дисплея електронного паперу приблизно вчетверо товщий, ніж шар звичайного дисплея OLED, що значно ускладнює розробку складного електронного паперу. Панель E Ink Gallery, використана цього разу, піддалася розробці з безлічі нових матеріалів, оптимізації укладання і пройшла 200 000 випробувань на вигин. На розробку і вихід на рівень масового виробництва пішло загалом 9 років.



mooInk V стане першим продуктом на основі електронного паперу, в якому реалізовано технологію вигину контактного майданчика, що відповідає вимогам дизайну з вузькою рамкою. Він важить близько 255 грамів і його можна скласти навпіл по довгій стороні. Він має два кути читання: 180 градусів і 90 градусів, що наближає відчуття від читання паперової книги. Від змісту до зовнішнього вигляду - це повноцінна «книга».





Це також перший випадок використання повнокольорового електронного паперу E Ink Gallery у пристрої для читання електронних книг. Зазначається, E Ink Gallery перевершує Kaleido за насиченістю кольорів, яскравістю та контрастністю, а також має вищу відбивну здатність. Він не потребує лампи для читання і забезпечує чудову передачу кольору. Це очевидна перевага для споживачів, які прагнуть позбутися синього світла.





Крім того, E Ink Gallery може не тільки відображати повнокольоровий контент, а й добре обробляти текст. Екран не лише біліший, а й роздільна здатність сягає 300 ppi, що робить читання комфортнішим.



За повідомленням Readmoo, час запуску і ціна mooInk V поки не визначені. Компанія продовжить тісно співпрацювати з технологією E Ink і проводити оптимізацію в майбутньому, сподіваючись якнайшвидше представити читачам першу в світі складну кольорову електронну книгу, відкривши тим самим нову главу в галузі цифрового читання.

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