Modus X співпрацюватиме з Дніпровською політехнікою для покращення підготовки студентів

5 мая 2025 г., 14:35

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Компанія MODUS X та Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» уклали меморандум про співпрацю. Мета партнерства – розвиток якісної сучасної освіти, підготовка молодих фахівців до реальних викликів індустрії та залучення студентів до практичних інноваційних проєктів.

Меморандум передбачає спільну реалізацію навчальних програм, проведення лекцій і буткемпів, менторську підтримку студентів, можливість стажування, а також адаптацію навчального контенту до сучасних потреб ринку ІТ та енергетики.

Для MODUS X ця співпраця – можливість знайти перспективних талантів, адаптованих до вимог сучасного ІТ та енергетичного бізнесу. Вона також сприяє розвитку R&D і продуктового напрямку компанії завдяки свіжим ідеям, обміну експертизою та залученню студентів до реальних технологічних рішень.

Це вже не перша ініціатива з боку MODUS X – компанія системно співпрацює з провідними технічними університетами України. Раніше були підписані меморандуми з КПІ ім.Ігоря Сікорського, Національним авіаційним університетом та Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана.

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