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Modus X завершила інтенсивну навчальну програму для майбутніх бізнес-аналітиків

20 февраля 2025 г., 12:25

Modus X завершила інтенсивну навчальну програму для майбутніх бізнес-аналітиків

Modus X, українська продуктово-сервісна IT-компанія, створена на базі ІТ-департаменту групи компаній ДТЕК, завершила двомісячну інтенсивну навчальну програму для майбутніх бізнес-аналітиків BA Bootcamp. Завдяки інтенсивному навчанню та підтримці менторів, учасники отримали практичні навички, які допоможуть їм розпочати кар’єру в IT.

Програма включала інтенсивні тренінги та практичні завдання під керівництвом досвідчених менторів Modus X. Учасники відпрацьовували отримані знання на реальних кейсах та навчалися працювати з сучасними бізнес-інструментами.

Фінальним етапом програми став захист проєктів – перевірка знань, креативності та здатності працювати в реальних умовах. Учасники продемонстрували нестандартні рішення та нові підходи до роботи.

Незабаром кращі випускники отримають запрошення на стажування в Modus X, протягом якого вони працюватимуть у реальних проєктах, удосконалюючи свої навички. Ті, хто покаже найкращі результати, зможуть продовжити кар’єру в компанії.

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