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Модель mini продается в 3-4 раза хуже старших моделей iPhone 12

6 января 2021 г., 15:24

Модель mini продается в 3-4 раза хуже старших моделей iPhone 12

Как сообщает издание 9to5Mac, согласно представленному отчету компании Consumer Intelligence Research Partners, новые модели iPhone продаются в США весьма успешно. И в период с октября по ноябрь включительно на долю iPhone 12 приходилось 76% продаж всех смартфонов Apple.

Опубликованные данные говорят о том, что лучше всего продается базовая модель iPhone 12, на ее долю приходится 27%. Старшие модели - iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — занимают приблизительно по 20%.

Что касается самой младшей модели в новой линейке - iPhone 12 mini - на ее долю приходится около 6%. По этому показателю она сравнима с вышедшей в прошлом году  iPhone SE, который предлагается в США за 399 долл.

Майк Ливайн (Mike Levin), партнер и соучредитель CIRP, считает, что ситуация с iPhone 12 mini может быть объяснима установленной на него достаточно высокой ценой — 699 долл. При этом обычный iPhone 12 стоит 799 долл., а iPhone 11 - 599 долл. и iPhone XR - 499 долл.

Также отмечается, что в период запуска линейки iPhone 11 в прошлом году на новые модели приходилось 69% все продаж смартфонов компании. Причем на модель iPhone 11 приходилось 39% всех продаж, а общая доля iPhone 11 Pro и Pro Max была всего лишь 30%.

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