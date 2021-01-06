Борьба с Deep Fake потребует решений для проверки целостности данных и их верификации

6 января 2021 г., 16:25

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Эксперты компании Commvault представили свои прогнозы на 2021 г. Так, по мнению Дона Фостера, вице-президента по глобальным продажам, технологии Deep Fake простимулируют рост рынка решений для тестирования целостности и верификации данных.

Благодаря совершенству искусственного интеллекта (AI) технологии Deep Fake на базе AI способны создавать реалистические фотографии и видео, на которых люди делают вещи, которых они в действительности никогда не совершали. Эти технологии создают новые риски – компаниям становится сложнее гарантировать, что их картинки, видео и другие потоки данных не были изменены с помощью AI.

Риск ошибки из-за использования данных, измененных с помощью технологий Deep Fake, растет каждый день. В 2021 г. компаниям потребуются решения для проверки целостности данных и их верификации, позволяющие выявить изображения, видео и другие потоки данных, измененные с помощью AI. Лидеры ИТ-индустрии и стартапы выпустят новые решения для проверки целостности данных и их верификации, которые защитят эти компании от мошенников, использующих технологии Deep Fake.

Covid-19 заставил многие компании ускорить переход в облачные инфраструктуры, однако теперь компании вынуждены тратить значительную часть своего ИТ-бюджета на оплату хостинга в публичных облаках приложений, изначально разработанных для развертывания во внутренней ИТ-инфраструктуре, а не в облаке.

Пандемия Covid-19 еще раз продемонстрировала гибкость и масштабируемость, а также необходимость в разработке долговременной стратегии развития предприятия, ориентированной на использование облаков. В 2021 г. ИТ-отделы начнут преобразовывать свои приложения и рабочие нагрузки в «родной» для облаков формат и сделают это переформатирование одной из главных задач цифровой трансформации бизнесу. После такой оптимизации компании смогут сократить затраты на оплату облачных сервисов.

Из-за Covid-19 цифровая трансформация мировой экономики значительно ускорилась, и руководители компаний осознали, что теперь цифровые бизнесы уже не только помогают основному бизнесу, но сами стали основным бизнесом их компаний. Теперь судьба бизнеса зависит от того, сможет ли команда DevOps компании предоставить потребителям цифровые сервисы сразу же, как только в них возникнет потребность.

В 2020 г. предприятия по всему миру ускоренно переносили приложения и рабочие нагрузки в облака в связи с переходом многих сотрудников на работу из дома, однако эти компании обнаружили, что в облаках у них нет возможности применять те средства защиты данных, выполнения требований governance и других инструментов аналитики, которые они раньше использовали внутри своей корпоративной инфраструктуры. А тем временем киберпреступники совершенствуют свои инструменты, регулирующие органы требуют выполнять требования GDPR и других законов независимо от того, хранятся данные в корпоративном дата-центре или в публичном облаке.

Поэтому по мнению Мэттью Тайрера, руководителя направления продуктового маркетинга, информационная безопасность, Governance и другие средства аналитики данных придут в облака.

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