Мінрозвитку презентувало платформу для консолідації та аналізу транспортних і логістичних даних

18 декабря 2025 г., 15:35

0

Tweet

Міністерство розвитку громад та територій України презентувало ініціативу Transport Data Hub – єдину національну платформу для консолідації та аналізу транспортних і логістичних даних. Захід об’єднав представників державних органів, органів місцевого самоврядування, транспортних операторів, бізнес-асоціацій та експертної спільноти й став важливим кроком у розвитку data-driven підходів до управління транспортною галуззю в Україні.

Transport Data Hub покликаний забезпечити державні інституції, органи місцевого самоврядування та бізнес доступом до структурованої аналітики у сфері транспорту, мобільності та перевезень. Платформа має на меті дати інструменти для планування маршрутів, оцінки попиту, аналізу мобільності населення, ухвалення ефективних управлінських рішень та зменшення корупційних ризиків у транспортному секторі.

Платформа являє собою набір практичних аналітичних інструментів, які вже сьогодні можуть працювати для держави, громад і бізнесу. Дашборди мобільності та міжнародних автобусних маршрутів дозволяють бачити реальні пасажирські потоки, навантаження на кордон, географію перевезень і динаміку попиту. Це основа для ухвалення зважених рішень – від відкриття чи коригування маршрутів до планування інфраструктурних інвестицій і оцінки економічного ефекту реформ у сфері перевезень.

Transport Data Hub об'єднує ключові набори даних про мобільність та транспорт, надаючи можливість державним інституціям, які приймають рішення, підвищити прозорість, зменшити ризики корупції та приймати обґрунтовані рішення у сфері управління транспортом. Ця ініціатива дозволить швидше та раціональніше визначатися щодо маршрутних мереж та інвестицій в інфраструктуру, що збільшить бюджетні доходи, поліпшить послуги для громадян та дозволить більш ефективно використовувати державні ресурси.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI