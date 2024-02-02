«Мінцифра» спільно з «Мінекономіки» оновили класифікатор професій у сфері ІТ

2 февраля 2024 г., 12:25

ІТ-індустрія – одна з найдинамічніших сфер діяльності в Україні. Наші айтівці успішно працюють зі ШІ чи робототехнікою, але в документах вони все ті ж «спеціалісти з інформаційних технологій».

Зважаючи на це «Міністерство цифрової трансформації» разом з «Міністерством економіки» змінили перелік застарілих ІТ-професій. Зокрема додали близько 30 нових назв професій, які запропонував бізнес. Серед них – «інженер зі ШІ», «інженер інтернету речей», «розробник робототехніки» тощо. Також оновили назви 6 професій, та вилучили 9 застарілих назв.

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