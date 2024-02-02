 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

«Мінцифра» спільно з «Мінекономіки» оновили класифікатор професій у сфері ІТ

2 февраля 2024 г., 12:25

ІТ-індустрія – одна з найдинамічніших сфер діяльності в Україні. Наші айтівці успішно працюють зі ШІ чи робототехнікою, але в документах вони все ті ж «спеціалісти з інформаційних технологій».

Зважаючи на це «Міністерство цифрової трансформації» разом з «Міністерством економіки» змінили перелік застарілих ІТ-професій. Зокрема додали близько 30 нових назв професій, які запропонував бізнес. Серед них – «інженер зі ШІ», «інженер інтернету речей», «розробник робототехніки» тощо. Також оновили назви 6 професій, та вилучили 9 застарілих назв.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  