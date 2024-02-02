Виторг Amazon за квартал зріс на 14%, до 170 млрд дол., а AWS - на 13% до 24,2 млрд дол.

2 февраля 2024 г., 13:35

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Amazon оприлюднила фінансові результати за четвертий квартал, які перевершили очікування аналітиків.



Виторг за звітний період зріс на 14%, до 170 млрд дол., перевищивши прогноз аналітиків на рівні 166,2 млрд дол.



Загалом компанія отримала чистий прибуток у розмірі 10,6 млрд дол., порівняно з 300 млн дол. рік тому.



Протягом останнього року керівництво Amazon намагалося обмежити витрати - з кінця 2022 до середини 2023 року компанія звільнила понад 27 000 працівників і відмовилася від деяких своїх експериментальних ставок, зокрема, від телемедицини. Крім того скорочення трат проводилися в інших сферах, зокрема, у підрозділах Prime Video, MGM Studios і Twitch.



Під час телефонної конференції фінансовий директор Amazon Брайан Ольсавскі (Brian Olsavsky) заявив, що компанія має намір продовжувати застосовувати те, що він назвав «обережним підходом» до нових інвестицій, хоча він не вважає, що 2024 рік буде «роком ефективності».



Як вважають аналітики, стрибку доходів сприяв той факт, що четвертий квартал традиційно є найбільш завантаженим для Amazon.



Підрозділ хмарних обчислень компанії, Amazon Web Services, як завжди, продемонстрував високі результати, показавши дохід у розмірі 24,2 мільярда доларів, що на 13% більше, ніж роком раніше. Слід відзначити, що це незначне покращення порівняно з попереднім кварталом, коли виторг зріс на 12%, але повільніше, ніж рік тому, коли продажі AWS збільшувалися на 20%.



Компанія зазначає, що бізнес AWS розвивався досить швидкими темпами протягом останнього року на тлі поганої економіки, коли компанії намагалися урізати свої бюджети на хмарні обчислення. Однак, за словами Ольсавського, багато з цих зусиль щодо оптимізації витрат зменшуються, і на підприємствах виникає необхідність у вирішенні нових робочих завдань. Серед іншого спостерігається «великий інтерес» до генеративних сервісів штучного інтелекту AWS.



Велика зацікавленість з боку ринку є до Amazon Bedrock, нещодавно запущеного сервісу великих мовних моделей. Аналітики вважають, що особливий інтерес викликає те, що AWS використовує Bedrock всередині Amazon в таких сферах, як автоматизоване налагодження коду та його генерація коду, що може дозволити їй швидше та економічніше виводити нові продукти.



Amazon також докладає зусиль, щоб донести генеративний АІ до споживачів. Так компанія запустила нового торгового помічника на базі GenAI під назвою Rufus, який зараз тестується з невеликою групою користувачів у США. Як пояснили в компанії, він призначений для відповідей на запитання про різні товари, виставлені на продаж в Amazon. Як повідомляється, модель штучного інтелекту, на якій працює Rufus, була навчена на даних каталогу товарів компанії, а також на відгуках покупців і матеріалах з розділу «Запитання і відповіді клієнтів».



Якщо повернутися до фінпоказників Amazon, то іншим великим джерелом прибутку стає рекламний бізнес. Тут продажі зросли на вражаючі 27% порівняно з минулим роком до 14,7 млрд дол. Минулого місяця компанія запустила нову рекламу на своєму сервісі Prime Video, що, на думку більшості аналітиків, принесе компанії значні доходи.



Що стосується наступного кварталу, то представники Amazon прогнозують, що продажі складуть від 138 млрд до 143,5 млрд дол., що означатиме зростання від 8% до 13%. Хоча це менше, ніж у минулому кварталі, але все одно набагато краще, ніж прогнозують аналітики Волл-стріт - 142,1 млрд дол.

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