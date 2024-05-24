Миколаївщина отримала 350 ліцензій для електронного документообігу

24 мая 2024 г., 15:35

Мінцифра продовжує цифровізовувати адміністративні послуги та підвищувати прозорість електронного урядування. Зокрема спільно з Європейським Союзом та Програмою розвитку ООН в Україні передали Миколаївській обласній державній адміністрації 350 ліцензій для системи електронного документообігу. Це допоможе подолати бюрократію на місцях та зробити процеси прозорішими. А також оптимізує управління, зберігання й пошук документів у цифровому форматі.

Передання ліцензій для системи електронного документообігу організовано UNDP в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу, наданої в межах проєкту «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» (EU4Recovery). Раніше ліцензії для електронного документообігу отримали Дніпропетровська, Чернігівська та Полтавська області. У планах – долучити до ініціативи Сумщину.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365