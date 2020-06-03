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Microsoft представила новые аксессуары

3 июня 2020 г., 15:35
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Компания Microsoft анонсировала выход новых периферийных аксессуаров в различных ценовых категориях для комфортной работы, которые, как отмечается, сочетают в себе лаконичный дизайн, эргономику и современные технологии.

Новая компьютерная мышь Microsoft Bluetooth Mouse удобно помещается в руке, обеспечивая комфорт использования в движении и плавную работу на большинстве поверхностей. Устройство оснащено технологией Bluetooth 5.0 Low Energy, которая обеспечивает низкое энергопотребление и увеличивает срок службы батареи. Оптическое разрешение мыши составляет 1000 dpi по умолчанию с возможностью настройки от 400 до 1800 dpi.

Кроме того, в июне в магазинах появится в продаже набор Microsoft Bluetooth Desktop, который состоит из мыши Microsoft Bluetooth Mouse в черном цвете и беспроводной клавиатуры Microsoft Bluetooth Keyboard.

Плоская компактная мышь Microsoft Modern Mobile Mouse теперь доступна в трех новых ярких цветах. Среди основных преимуществ модели – возможность быстрого подключения через Bluetooth, усовершенствованное колесо для плавной, естественной прокрутки и эргономичная форма, которая позволит владельцу работать как правой, так и левой рукой. Компьютерная мышь в новых цветах появится в розничных сетях в июне.


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