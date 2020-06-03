Nokia анонсировала решения для волоконно-оптических транспортных сетей

3 июня 2020 г., 16:05

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Представленные Nokia новые продукты семейства WaveFabric Elements ориентированы на волоконно-оптические транспортные сети. Линейка включает сигнальные процессоры, устройства и подсистемы, в том числе оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры пятого поколения Photonic Service Engine V (PSE-V).

За последние десять лет взрывообразный рост спроса на пропускную способность и производительность сетей со стороны видеоприложений и мобильных сервисов удовлетворялся, главным образом, за счет непрерывного совершенствования технологий фотонного уровня сети и производства высокопроизводительных кремниевых цифровых сигнальных процессоров (ЦСП). Однако по мере приближения к физическому пределу пропускной способности и процессорной производительности операторам приходится искать новые методы масштабирования пропускной способности и производительности элементов своих сетей и систем облачных вычислений для удовлетворения строгим требованиям сетей мобильной связи 5-го поколения (5G) без существенного роста расходов. Важнейшим условием для этого является переход на технологию 400 Gigabit Ethernet (400G). Технология 400G позиционируется как единый сетевой интерфейс для IP-сетей, оптических сетей и центров обработки данных (ЦОД). В случае успеха 400G станет первым общим стандартом скорости для передачи данных со времени технологии 100G, внедренной около десяти лет назад. В предстоящие годы 400G как базовая технология высокоскоростного электронно-оптического транспорта должна будет передавать сервисы 400G с минимальными затратами для самых разных сетевых приложений, каждое из которых имеет свои жесткие требования к дальности связи, пропускной способности и характеристикам соединений, а также к производительности узлов сети.

Семейство Nokia WaveFabric Elements включает технологии обработки цифровых сигналов (Digital Signal Processing, DSP) и оптические технологии, разработанные для новых приложений, работающих на полномасштабных соединениях (end-to-end) с пропускной способностью 400G. Эти решения позволят Nokia оптимизировать все электронно-оптические системы, лежащие в основе современных сетей и их будущих модификаций.

Решения Nokia для пятого поколения оптических когерентных цифровых сигнальных процессоров (ЦСП), включающие высокопроизводительный суперкогерентный процессор Nokia PSE-Vs и экономичный компактный процессор PSE-Vc. Новые решения ЦСП теперь дополнены портфелем когерентных оптических продуктов CSTAR, который Nokia приобрела вместе с компанией Elenion Technologies, которая считается первопроходцем в области оптических кремниевых процессорных технологий. Новое семейство сменных модульных приемо-передающих модулей (трансиверов) позволит компании Nokia расширить свою долю на критически важном рынке ЦОД, оптических и IP-сетей, а также на развивающихся рынках, которые остро нуждаются в недорогих оптических технологиях для сетей доступа фиксированных и мобильных сетей связи.

Сэм Буччи (Sam Bucci), руководитель глобальной бизнес-группы оптических сетей, Nokia, отметил: «Сети связи находятся на переломном этапе своего развития, и технология 400G должна стать катализатором крупномасштабной трансформации этих сетей. Решения WaveFabric Elements позволят компании Nokia снабдить оптическую экосистему 400G необходимыми компонентами, подсистемами и сервисами и продолжить разработку самых высокопроизводительных транспортных решений для сетей 400G и последующих сетевых технологий».

Семейство оптических решений CSTAR уже поставляется заказчикам. Платформы и устройства с процессорами PSE-V станут доступны в 4 квартале 2020 года. Решения семейства Nokia WaveFabric Elements предназначены для центров обработки данных, городских и региональных сетей, опорных сетей (ядра) оператора мобильной связи, а также наземных и подводных магистральных сетей.

PSE-Vs обеспечивает цифровую обработку сигналов с символьной скоростью до 90 ГБод и основан на разработанной в Nokia Bell Labs технологии вероятностного формирования уровней оптической мощности точек звездной диаграммы (canstelletion) при передаче данных по оптическому каналу с высокой спектральной эффективностью с использованием форматов модуляции QAM различных порядков (probabilistic constellation shaping, PCS). Заявлено, что это единственная в нашей отрасли технология PCS второго поколения, прошедшая тестирование в полевых условиях. Сочетание продвинутых алгоритмов обработки сигналов с расширенными возможностями цифровых сигнальных процессоров нового поколения позволяет при использовании данного решения поддерживать на оптических каналах транспортных сетей скорости передачи до 800 Гбит/с (800G) при одновременном увеличении дальности связи на 60%, сокращении энергопотребления на 40% и повышении спектральной эффективности на 15% по сравнению с ЦСП предыдущих поколений.

PSE-Vc поддерживает программируемую передачу данных со скоростями от 100G до 400G и более на городских и региональных сетях, а также на магистральных сетях большой протяженности. А низкое энергопотребление позволяет встраивать данное решение в самые разные приемо-передающие модули (трансиверы).

Встраиваемые когерентные приемо-передатчики Nokia 400G оптимизированы для различных платформ и приложений, включая широкий круг решений Nokia для оптического транспорта, IP-сетей, фиксированного доступа и мобильных сетей. В состав этого семейства входят решения 400G ZR/ZR+ с форм-фактором QSFP-DD, а также более производительный и многофункциональный вариант 400G с форм-фактором CFP2-DCO.

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