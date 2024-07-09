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Sergey Petrenko

Microsoft не довіряє китайським магазинам додатків

9 июля 2024 г., 17:45

Співробітники Microsoft у Китаї отримали повідомлення, що з вересня вони не повинні використовувати телефони на платформі Android для робочих цілей. Доступ до корпоративної інфраструктури для таких пристроїв буде заблоковано. Співробітникам пропонується перейти на iPhone.

Причина проста – доступ до Google Play Market у Китаї заблоковано. Тому користувачі Android у країні використовують сторонні магазини – Xiaomi, Huawei тощо. Це створює проблему з погляду безпеки. Очевидно, що американська компанія Microsoft воліє довіряти сервісам американських же Google та Apple. Оскільки не можна дати жодної гарантії, що, наприклад, Microsoft Authentificator, викачаний з магазину Huawei, не міститиме безплатного доповнення від китайського уряду.

Microsoft не довіряє китайським магазинам додатків

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