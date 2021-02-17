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Microsoft нацелилась на крупные приобретения в сегменте соцсетей

17 февраля 2021 г., 12:28

Microsoft нацелилась на крупные приобретения в сегменте соцсетей

Недавно появились слухи о том, что, что Microsoft ведет переговоры о приобретении социальной сети Pinterest. Financial Times писала о том, что речь шла о сумме в 51 млрд долл.

По мнению аналитиков Bloomberg такие предположения вполне небезосновательны. Компания уже предпринимала попытки участвовать в приобретении американских активов TikTok. Однако сделка сорвалась.

Приобретение одной из социальных сетей позволило бы заметно расширить пользовательскую базу влияния для Microsoft. По мнению экспертов сервисы с большим числом активных пользователей, могут быть использованы компанией для улучшения прибыльности других направлений. Кроме того, покупка, скажем, Pinterest позволила бы перевести его на Azure с AWS, который сейчас используется сервисом.

По разным оценкам у Microsoft сейчас в запасах более 130 млрд долл. свободных денежных активов, да и капитализация в 1,84 трлн долл. позволяет делать любые многомиллиардные покупки без особого напряжения.

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