Canon представила серию i-SENSYS Х

19 января 2021 г., 11:15

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Компания Canon сообщила о расширении линейки i-SENSYS, которая, по ее заявлению, всегда была эталоном компактности и производительности, новым семейством i-SENSYS Х.



Особо подчеркивается, что новинки разработаны в ответ на вызовы «новой нормальности», которая требует гибридных форматов работы, все большего внимания к безопасности, а также активной цифровизации рабочих процессов при помощи облачных технологий.





По утверждению производителя, i-SENSYS X — это идеальное решение как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных корпораций, которые стремятся к созданию гибкой и подключенной рабочей среды, чтобы сотрудники оставались эффективными, где бы они ни находились. Новое семейство лазерных принтеров и МФУ станет важной технологической частью стратегического предложения Canon для совместной работы в облачном пространстве. Экосистема решений и услуг позволяет нашим клиентам комплексно управлять потоками печати и процессами оцифровки документов, причем делать это мобильно и совершенно безопасно благодаря «Библиотеке приложений» - набору готовых приложений.



«Мы разработали эти устройства в ответ на новые требования сегодняшней рабочей среды, такие как возможность быть на связи в любом месте, безопасность и интеграция устройств. Благодаря постоянным исследованиям и технологическим инновациям нам удалось сделать принтеры и МФУ Canon i-SENSYS X еще более простыми в использовании, безопасными и интегрированными в облако. Это не просто офисные устройства, это превосходные инструменты для поддержки цифровой трансформации и дальнейшей оптимизации процессов», — заявил Хироо Танахаши (Hiroo Tanahashi), менеджер департамента по развитию офисных решений для бизнеса, Canon Россия.



Две новые серии с гибкими возможностями — i-SENSYS Х C1127 и 1643 — станут дополнением к парку печатающих устройств других форматов, работающих в рамках решений Canon по управляемой печати. В комплексе продукты обеспечивают решение задач современной интеллектуальной работы благодаря полной интеграции с программной платформой Canon uniFLOW Online и облачными платформами других производителей.



Серия i-SENSYS Х C1127 - это компактное и высококачественное МФУ и одно функциональный цветной принтер формата А4 со скоростью печати до 27 стр/мин, хорошо подходящие для небольших рабочих групп. Устройства поддерживают функции удаленного управления и таким образом избавляют от необходимости контролировать каждое отдельное устройство вручную. Благодаря 5‑дюймовому цветному сенсорному дисплею, который настраивается в соответствии с потребностями пользователя, с устройствами максимально удобно работать.



i-SENSYS X 1643P - это черно-белый принтер, предлагающий, по информации Canon лучшие характеристики в плане скорости, качества, производительности, габаритов и эксплуатационных расходов. Компактный и эффективный печатный механизм обеспечивает скорость печати в форматах A4 и A5 до 43 и 65,2 стр/мин соответственно. В режимах быстрого запуска или быстрого пробуждения принтер готов к работе в течение нескольких секунд, а картридж повышенной емкости позволяет напечатать до 20,5 тыс страниц.



Новые модели поступят на рынок уже в феврале.

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