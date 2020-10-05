Cisco приобретает разработчика защиты Kubernetes-проектов

5 октября 2020 г., 9:35

Компания Cisco официально сообщила о покупке компании Portshift, которая разрабатывает решения в области информационной безопасности. Условия сделки не сообщаются, хотя известно, что ранее стартап получил в нескольких раундах финансирования не менее 5,3 млн долл.



Израильская компания Portshift начала свою работу в феврале 2018 г. и одним из ее основателей является Ран Илани (Ran Ilany) до того, проработавший семь лет в Check Point Technologies и отвечавший за разработку ключевых платформ. Стартап разрабатывает решения для защиты контейнерных приложений, в частности его технологии позволяют обнаруживать не корректно работающие конфигурации Kubernetes.



По заявлению руководства Cisco после завершения сделки технологии Portshift будут интегрированы в портфель решений компании обеспечению информационной безопасности и в частности позволят предоставлять услуги на всех этапах разработки приложений. Как отмечается CNA и Kubernetes в последнее время становится сверхактуальным для компаний, которые переносят свои приложения и данные в облачные среды.

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