Хакеры выбирают компании, имитирующие социальную ответственность

2 октября 2020 г., 17:25

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В прошлом месяце, в журнале Information Systems Research вышла статья, в которой её авторы из Делавэрского университета проводит интригующую параллель между опасностью взлома компаний и степенью проявляемой ими социальной ответственности.

«Новые факты свидетельствуют, что хакерское сообщество неоднородно, и, по крайней мере, некоторые хакеры, похоже, мотивированы тем, что им не нравится, а не исключительно финансовой выгодой, — пишет один из авторов, профессор Джон Д’Арси (John D’Arcy). — Недавние взломы Всемирной организации здравоохранения из-за её действий (или предполагаемого бездействия), связанных с пандемией COVID-19, являются показательным примером».

Согласно Д’Арси, компании, пытающиеся создать видимость социальной ответственности, не внедряя такие практики во всю свою организацию, с большей вероятностью столкнутся с проблемами со стороны взломщиков. Хакеры всех мастей — от недовольных сотрудников до внешних групп хактивистов — как показало исследование, особенно резко реагируют на «показуху» если та служит не просто улучшению имиджа компании, но маскировке её плохой социальной ответственности.

В качестве примера такой показушной компании Д’Арси приводит Walmart. Широко известная своей благотворительностью и программами защиты окружающей среды, Walmart критикуется за низкий уровень заработной платы и за отсутствие внимания к физическим и психологическим условиям труда персонала

"В эту эпоху повышенной информационной прозрачности и больших социальных ожиданий от фирм, участие только в периферийных действиях может привести к негативной реакции заинтересованных сторон, — считает Д’Арси. Компаниям, по его мнению, следует с осторожностью подходить к рекламированию корпоративных социальных инициатив, если они не готовы показать, что эти действия имеют подлинную мотивацию и распространяются на ключевые аспекты их бизнеса.

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