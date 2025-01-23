Meta розробляє смартокуляри Oakley?

23 января 2025 г., 11:45

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Компанія Meta Platforms, як повідомляється, розробляє смартокуляри для спортсменів під брендом Oakley, а також вивчає нові пристрої, що носяться.

За словами Марка Гурмана (Mark Gurman) з Bloomberg, поряд зі смартокулярами під брендом Oakley, група пристроїв Meta, Reality Labs, також планує випустити нові окуляри високого класу з вбудованим дисплеєм наприкінці цього року. У списку розробок також значаться інші продукти, які конкуруватимуть зі смартгодинником і Airpods від Apple.

Марк Гурман також стверджує, що компанія просувається в роботі над своїм першим справжнім продуктом доповненої реальності, «святим Граалем для технологічної індустрії», випуск якого намічено на 2027 рік. Очевидно, йдеться про окуляри Orion, прототип яких Meta презентувала у вересні, і які призначені для накладення цифрової інформації на фізичний світ.

Очікується, що окуляри Orion матимуть такі розширені можливості, як голографічні проєкції, поліпшене просторове сприйняття і здатність взаємодіяти з віртуальними об'єктами в реальному часі. Якщо Meta вдасться випустити окуляри, вони, можливо, зроблять революцію в тому, як користувачі взаємодіють із цифровим і фізичним середовищем.

Марк Гурман також повідомляє, що 2025 року Meta випустить нові окуляри вищого класу, які за дизайном будуть наближені до нинішніх окулярів Ray-Ban. Модель, що отримала внутрішню назву «Hypernova», міститиме дисплей у нижній частині правої лінзи, що проєктує інформацію в поле зору користувача, і продаватиметься в роздріб за ціною близько 1000 дол.

Meta давно співпрацює з EssilorLuxottica SA, найбільшим у світі виробником окулярів, що випускає Oakleys і Raybans, причому Raybans лежать в основі нинішніх смартокулярів Meta. У липні також повідомлялося, що Meta веде переговори про придбання міноритарної частки в EssilorLuxottica.

Тоді як Meta позиціює себе як лідера в галузі продуктів віртуальної та доповненої реальності, смартгодинник і навушники - це зовсім інша річ, а споживчі продукти - це те, що в Meta не завжди виходило, зокрема, Facebook Phone понад десять років тому.

Десятиліття - довгий термін у технологіях, і Meta напевно зробила висновки з Facebook Phone, але все ж створювати споживчі технології, які можуть знайти велику аудиторію, не так вже й просто. Як приклад можна навести невелику частку Google на ринку смартфонів і планшетів завдяки продукції Pixel. І якщо Google не вдається успішно продавати обладнання, то Meta, найімовірніше, теж зазнаватиме труднощів.

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