ELKO Ukraine – ексклюзивний дистриб’ютор споживчої лінійки блоків живлення Seasonic

23 января 2025 г., 12:35

0

Tweet

За заявою ELKO Ukraine, компанія починає дистриб’юцію споживчих блоків живлення високої потужності Seasonic — світового лідера у виробництві інноваційних та надійних рішень для живлення ПК. Завдяки цій угоді український ринок отримує доступ до продукції, яка десятиліттями підтверджує свою перевагу на міжнародному ринку завдяки ефективності, довговічності, відповідності сучасним технічним вимогам і здатності задовольняти потреби найвибагливіших користувачів.



Зазначено, Seasonic — це бренд зі світовим ім’ям, що вже понад 45 років займає провідні позиції у виробництві блоків живлення для ПК і цінується за свою незмінну орієнтацію на якість, інновації та надійність. Продукція Seasonic має велику популярність у Північній Америці, Європі та Азії, де бренд отримав визнання серед геймерів, професіоналів IT-сфери, оверклокерів і розробників контенту.



Компанія експортує продукцію більше ніж до 50 країн світу. Незалежні оглядачі, професійні рецензенти та тисячі користувачів регулярно визнають Seasonic еталоном якості у галузі виробництва блоків живлення.



Seasonic створює продукцію, яка відповідає найвищим сучасним стандартам. Сертифікація 80 PLUS Platinum і Titanium гарантує енергоефективність, що мінімізує витрати енергії та тепловиділення. Завдяки модульним конструкціям і технологіям стабілізації напруги блоки живлення Seasonic забезпечують стабільну роботу навіть у складних конфігураціях ПК. Використання преміальних компонентів гарантує довговічність, а висока якість продукції підтверджується численними нагородами, серед яких Red Dot Award за дизайн, European Hardware Awards за надійність та Reader’s Choice від PCMag за найкращі блоки живлення. Seasonic також пропонує тривалу гарантію та відмінну підтримку, що робить ці блоки живлення оптимальним вибором для самих просунутих користувачів.



«Поява Seasonic у нашому портфелі повністю заповнює матрицю блоків живлення ТОП-виробників світового рівня. Відтепер ELKO Ukraine здатна забезпечити максимум потреб партнерів у сфері високопотужних рішень для живлення ПК», зазначив Валерій Костюченко,

продакт-менеджер ELKO Ukraine

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS