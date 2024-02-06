Техпроцес Intel 18A буде задіяно у 64-ядерних SoC на базі Arm від Faraday

6 февраля 2024 г., 12:25

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Faraday Technology, яка займається випуском ASIC та IP-рішень, оголосила про співпрацю з компаніями Arm та Intel у розробці 64-ядерної системи на кристалі (SoC) з використанням технології Intel 18A.



Зазначається, що інноваційна SoC від Faraday інтегрує обчислювальні підсистеми Arm Neoverse, забезпечуючи високу продуктивність та енергоефективність. Рішення пристосоване для побудови гіпермасштабних центрів обробки даних, периферії інфраструктури та передових мереж 5G.



Платформа від Faraday, яка має на меті розширити можливості клієнтів у прискоренні розробки серверів для центрів обробки даних та HPC, буде включати інтерфейсні ІС з екосистеми Arm Total Design. Останнє повинно забезпечити комплексне впровадження та верифікацію технології Intel 18A. Цей інтегрований підхід дозволить спростити дослідження архітектури SoC в рамках потоку інтерфейсного проектування, що в кінцевому підсумку скоротить загальний час розробки мікросхем. Очікується, що рішення буде доступне в першому півріччі 2025 року.



«Розвиток штучного інтелекту та поширення даних по всій інфраструктурі підкреслює важливість Neoverse CSS та необхідність такої екосистеми, як Arm Total Design, для прискорення інновацій, - підкреслив Мохамед Авад (Mohamed Awad), старший віце-президент та генеральний менеджер інфраструктурного напрямку бізнесу Arm. - Ми раді бачити лідерів галузі, таких як Faraday та Intel, на передовій розробки кремнію на базі Arm з їх SoC на основі Neoverse CSS, і ми з нетерпінням чекаємо, як ця інновація сприятиме розвитку додатків для центрів обробки даних та високопродуктивних обчислень».



«Ми раді співпрацювати з компанією Faraday у розробці SoC на базі Arm Neoverse CSS з використанням нашого найбільш конкурентоспроможного техпроцесу Intel 18A, - зазначив Стюарт Панн (Stuart Pann), старший віце-президент Intel і генеральний директор Intel Foundry Services (IFS). - Наша стратегічна співпраця з Faraday демонструє нашу прихильність до впровадження технологій та виробничих інновацій в глобальному ланцюжку поставок напівпровідників, допомагаючи клієнтам Faraday безперешкодно відповідати провідним світовим стандартам потужності та продуктивності для проектів SoC».



Слід нагадати, що торік TSMC заявила, що її техпроцес 3 нм забезпечує ті ж показники, що обіцяє Intel 18A, яка начебто буде рівня 1,8 нм та зʼявиться тільки 1 2025 р.

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