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MediaTek представила 5G-чипсет для смартфонов среднего ценового диапазона

14 мая 2021 г., 9:25

MediaTek представила 5G-чипсет для смартфонов среднего ценового диапазона

Компания MediaTek сообщила о выпуске чипа Dimensity 900 с поддержкой 5G, который нацелен на производительные смартфоны среднего ценового сегмента.

Процессор производится по технологии 6 нм и состоит из двух производительных ядер ARM Cortex-A78 (2,4 ГГц), а также шести ядер ARM Cortex A55 (2 ГГц). Также имеет интегрированный блок APU третьего поколения для ускорения обработки задач, связанных с искусственным интеллектом.

За обработку графики отвечает ARM Mali-G68, мощности которого хватает для поддержки работы дисплеев с частотой обновления 120 Гц в разрешении Full HD+. Как заявлено, платформа также обеспечит поддержку камер с разрешением 108 Мп и съемку виде с 30 кадрами в секунду.

Что касается сетевых возможностей, чипсет поддерживает Wi-Fi 6 (2x2 MIMO) и Bluetooth 5.2.

Производитель сообщил, что устройства на базе Dimensity 900 должны появится уже этим летом.

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