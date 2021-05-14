 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 17 (1264)

25.04 - 02.05

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

VMware назначила нового генерального директора

14 мая 2021 г., 10:25
0 
 

VMware назначила нового генерального директора

Компания VMware объявила о назначении нового главы компании, которая оставалась вакантной после объявления об уходе в Intel бывшего генерального директора Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger).

Новым СЕО VMware стал 58-летний Рагху Рагурам (Raghu Raghuram), который в настоящее время является исполнительным вице-президентом и главным операционным директором по продуктам и облачным сервисам. Он вступит в должность генерального директора 1 июня.

Как сообщается, ветеран компании с 18-летним стажем, Рагхурам помогал развивать основной бизнес виртуализации в первые годы развития VMware, он возглавил стратегию программно-определяемых центров обработки данных и построил бизнес, связанный с облачными вычислениями. По словам компании, он также сыграл важную роль в крупномасштабной стратегии успешных приобретений VMware.

По мнению наблюдателей, VMware всегда была инженерной компанией и Рагхурам явно соответствует этой модели.

Под руководством Рагхурама VMware наладила ряд партнерских отношений с крупными поставщиками облачной инфраструктуры, включая Amazon Web Services. Компании удалось добиться доминирующего положения в области виртуализации в центрах обработки данных,  позиционируя свои решения как универсальный переход к общедоступному облаку.

Кроме назначения Рагхурама, компания также объявила, что Сумит Дхаван (Sumit Dhawan), который в настоящее время является старшим вице-президентом и главным менеджером по работе с клиентами, станет президентом VMware и будет курировать глобальные продажи, отношения с партнерами, обслуживание клиентов, маркетинг и коммуникации. Зейн Роу (Zane Rowe), который исполнял обязанности генерального директора во время поиска правлением преемника, вернется к своей работе в качестве финансового директора.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  