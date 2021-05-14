VMware назначила нового генерального директора

14 мая 2021 г., 10:25

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Компания VMware объявила о назначении нового главы компании, которая оставалась вакантной после объявления об уходе в Intel бывшего генерального директора Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger).



Новым СЕО VMware стал 58-летний Рагху Рагурам (Raghu Raghuram), который в настоящее время является исполнительным вице-президентом и главным операционным директором по продуктам и облачным сервисам. Он вступит в должность генерального директора 1 июня.



Как сообщается, ветеран компании с 18-летним стажем, Рагхурам помогал развивать основной бизнес виртуализации в первые годы развития VMware, он возглавил стратегию программно-определяемых центров обработки данных и построил бизнес, связанный с облачными вычислениями. По словам компании, он также сыграл важную роль в крупномасштабной стратегии успешных приобретений VMware.



По мнению наблюдателей, VMware всегда была инженерной компанией и Рагхурам явно соответствует этой модели.



Под руководством Рагхурама VMware наладила ряд партнерских отношений с крупными поставщиками облачной инфраструктуры, включая Amazon Web Services. Компании удалось добиться доминирующего положения в области виртуализации в центрах обработки данных, позиционируя свои решения как универсальный переход к общедоступному облаку.



Кроме назначения Рагхурама, компания также объявила, что Сумит Дхаван (Sumit Dhawan), который в настоящее время является старшим вице-президентом и главным менеджером по работе с клиентами, станет президентом VMware и будет курировать глобальные продажи, отношения с партнерами, обслуживание клиентов, маркетинг и коммуникации. Зейн Роу (Zane Rowe), который исполнял обязанности генерального директора во время поиска правлением преемника, вернется к своей работе в качестве финансового директора.

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