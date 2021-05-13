Президент України відкрив центр кіберзахисту UA30 та анонсував університет з підготовки профільних фахівців

13 мая 2021 г., 17:25

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Відкриття оновленного «Кіберцентру UA30», що входить до структури «Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України», відбулося за участі Президента України Володимира Зеленського, віце-прем’єр-міністра Михайла Федорова та голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя.

У 2020 р. було закладено фундамент важливих змін у кіберзахисті України – впроваджено єдину систему кіберзахисту з чітким розподілом функцій та алгоритмів реагування на інциденти. Таким чином «Кіберцентр UA30» став закономірним кроком у розбудові цієї системи.

UA30 передусім бере на себе захист критичної інформаційної інфраструктури. Це державні реєстри, цифрові послуги, інформаційні ресурси, інформаційні системи критичних підприємств. Крім того, він стане адміністратором безпеки «Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів», куди до 2024 р. мають бути перенесені 80% реєстрів. Кіберцентр трансформується в сервісну структуру, яка надаватиме послуги кіберзахисту, виявлення та реагування на кіберзагрози як для державних організацій, так і для пересічних громадян.

У кіберцентрі розміщується урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA. Це єдина команда з України, що має акредитацію у FIRST та може оперативно взаємодіяти з командами реагування з 97 країн світу.

До складу кіберцентру також увійшов оновлений тренінговий центр. Це єдиний в Україні центр, що дає можливість відпрацьовувати реальні сценарії кібератак в навчальному процесі та отримувати практичні навички для роботи в реальному середовищі. У світі налічується близько 20 таких платформ, шість з яких знаходяться в США.

Президент України оглянув тренінговий кіберцентр та CERT-UA. Володимир Зеленський зауважив, що в країні буде створено навчальний заклад для підготовки фахівців з кібербезпеки.

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