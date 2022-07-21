M1 проти M2. Посібник покупця MacBook Air: чи варто оновлювати?

21 июля 2022 г., 17:35

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MacBook Air часто обирають ті, кому потрібен портативний, доступний ноутбук Apple, адже пристрій пропонує легкий дизайн за ціною, суттєво нижчою за потужніші моделі MacBook Pro.

Незалежно від того, чи плануєте ви перейти з M1 MacBook Air на M2 MacBook Air, чи шукаєте новий MacBook Air і думаєте, чи варто заощадити кошти, купуючи модель M1, цей текст допоможе вам зробити вибір. Яка з двох моделей MacBook Air, які зараз продаються, вам найкраще підходить?

Порівняння моделей M1 і M2 MacBook Air

Незважаючи на різний дизайн, існує багато важливих паралелей між двома моделями MacBook Air.

Подібності:

~13-дюймовий дисплей Retina з широким кольором P3 і True Tone;

Датчик зовнішнього освітлення;

Touch ID;

Трекпад Force Touch;

Конструкція без вентилятора з пасивним охолодженням;

Кремнієвий чіп Apple із 8-ядерним процесором;

Механізми кодування та декодування відео для відео H.264 і HEVC з апаратним прискоренням;

Конфігурації твердотільного накопичувача на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ або 2 ТБ;

Два порти Thunderbolt/USB 4;

3,5 мм роз’єм для навушників;

Підтримка широкого стереозвуку та відтворення Dolby Atmos;

Матриця з трьох мікрофонів із спрямованим формуванням променя;

802.11ax Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.0;

До 18 годин автономної роботи.

Окрім дизайну, між M1 MacBook Air та новим M2 MacBook Air є важливі відмінності.

M1 MacBook Air

13,3-дюймовий дисплей Retina (2560 на 1600 пікселів);

Яскравість 400 ніт;

Чіп Apple M1 із графічним процесором до 8 ядер;

Пропускна здатність пам’яті 68,25 ГБ/с;

Уніфіковані конфігурації пам’яті 8 ГБ і 16 ГБ;

HD-камера FaceTime 720p;

Стереодинаміки;

3,5 мм роз’єм для навушників;

Літій-полімерний акумулятор ємністю 49,9 Вт-годин;

Адаптер живлення USB-C потужністю 30 Вт.

M2 MacBook Air

13,6-дюймовий дисплей Liquid Retina (2560 на 1664 пікселів);

Яскравість 500 ніт;

Чіп Apple M2 із графічним процесором до 10 ядер;

Механізм кодування та декодування ProRes для відео ProRes і ProRes RAW з апаратним прискоренням;

Пропускна здатність пам’яті 100 ГБ/с;

Уніфіковані конфігурації пам’яті 8 ГБ, 16 ГБ і 24 ГБ;

HD-камера 1080p FaceTime;

Аудіосистема з чотирма динаміками;

Роз’єм для навушників 3,5 мм із розширеною підтримкою високоомних навушників;

Літій-полімерний акумулятор ємністю 52,6 Вт/год;

Адаптер живлення USB-C потужністю 30 Вт (з моделлю з 8-ядерним графічним процесором) або компактний адаптер живлення з двома портами USB-C потужністю 35 Вт (з моделлю з 10-ядерним графічним процесором);

Підтримує швидку зарядку за допомогою адаптера живлення USB-C потужністю 67 Вт.

Дизайн

Найбільш помітною відмінністю між двома моделями MacBook Air є їхній дизайн. У той час як M1 MacBook Air віддзеркалює дизайн попередніх моделей із звуженим «клиновидним» дизайном, модель M2 бере дизайнерські риси від останніх 14- та 16-дюймових моделей MacBook Pro з однаковою товщиною та плоским верхом із закругленими нижніми краями.

Канонічний дизайн M1 MacBook Air

Зрештою, це питання особистих уподобань, але M1 MacBook Air має точно такий самий дизайн, як і модель з 2018 року, який сам по собі переносить канонічний стиль, який Apple використовує з 2010 року. M2 MacBook Air використовує «останню мову» дизайну Apple і виглядає сучасніше.

Ще одна відмінність дизайну, яку варто виділити, полягає в тому, що M2 MacBook Air має ряд функціональних клавіш повної висоти, а не рядок половинної висоти моделі M1, і має інший дизайн сканера Touch ID. В іншому Magic Keyboards однакові. Повнорозмірний функціональний рядок навряд чи вплине на будь-які рішення про покупку, але все ж варто виділити його серед удосконалень.

M2 MacBook Air має ряд функціональних клавіш на всю висоту

Розміри та вага

M2 MacBook Air на 0,19 дюйма (4,8 мм) тонший за найтовщу частину попередньої моделі. Обидва дизайни мають однакову ширину, але модель M2 трохи довша. Незважаючи на те, що новий MacBook Air не має звуженого дизайну, він забезпечує 25% зменшення обсягу в порівнянні з попереднім поколінням і має легше відчуватися в руці.

Відповідно до своєї назви, M2 MacBook Air також на 0,1 фунта (45 грамів) легший за попередню модель.

M1 MacBook Air

Висота (у найтовстішому місці): 0,63 дюйма (1,61 см);

Висота (у найтоншому місці): 0,16 дюйма (0,41 см);

Ширина: 11,97 дюйма (30,41 см);

Глибина: 8,36 дюйма (21,24 см);

Вага: 2,8 фунта (1,29 кг).

M2 MacBook Air

Висота: 0,44 дюйма (1,13 см);

Ширина: 11,97 дюйма (30,41 см);

Глибина: 8,46 дюйма (21,5 см);

Вага: 2,7 фунта (1,24 кг).

Незважаючи на те, що M2 MacBook Air не забезпечує суттєвих змін з точки зору портативності, зменшення його ваги та об’єму, ймовірно, буде вітатися користувачами, яким часто доводиться носити свій пристрій із собою. M1 MacBook Air ні в якому разі не є великим або надто важким пристроєм, але M2 MacBook Air, швидше за все, легко поміститься в тісні відділення сумки та буде трохи менш громіздким. Новий дизайн може бути більш вражаючим і візуально привабливішим, але загалом мабуть не варто купувати останню модель лише заради дещо кращої мобільності.

Колір

Як і багато пристроїв Apple, обидві моделі доступні в сріблястому та сірому кольорах. M2 MacBook Air недоступний у золотому кольорі, але він пропонує варіанти Starlight і Midnight.

Якщо у вас є інші пристрої Apple Starlight і Midnight, наприклад iPhone 13, iPad mini або iPad Air або алюмінієві Apple Watch Series 7, ви можете віддати перевагу моделі M2, щоб отримати відповідний колір. Унікальний відтінок шампанського Starlight або темно-синій відтінок Midnight можуть бути просто більш привабливими, але користувачі Silver і Space Gray не мають причин віддавати перевагу моделі M2 лише на основі кольору.

Дисплей

Обидві моделі оснащені дисплеєм Retina високої роздільної здатності з широким кольором P3 і True Tone, але Apple може похвалитися тим, що M2 MacBook Air має свій останній «дисплей Liquid Retina». Це дозволяє йому мати тонші рамки, що дозволяє розмістити більший дисплей у пристрої такого ж розміру, а краї дисплея вигинаються навколо верхніх кутів кришки для більш сучасного вигляду.

Дисплей M2 MacBook Air забезпечує додаткові 0,3 дюйма по діагоналі, збільшуючи простір для вмісту на екрані, і дисплей може стати на 25% яскравішим, ніж у моделі M1, що робить його кращим для використання на вулиці, під прямим сонячним світлом або в приміщенні.

M2 MacBook Air має «виїмку» для розміщення HD-камери FaceTime, яка врізається у верхній частині дисплея. Хоча дисплеї мають різну роздільну здатність, вони мають однакове співвідношення сторін 16:10 під виїмкою, тому це не повинно бути важливим фактором для більшості покупців, особливо тому, що панель меню macOS використовує цей додатковий вертикальний простір у моделі M2.

M1 MacBook Air все ще має більш ніж зручний РК-дисплей Retina, який задовольнить потреби більшості користувачів. Існує кілька суттєвих відмінностей між дисплеями з точки зору специфікацій, через які варто купувати один пристрій замість іншого або оновлювати його, але більші рамки навколо меншого дисплея моделі M1, безсумнівно, роблять його більш застарілим, що може схилити деяких клієнтів до новішої моделі.

M1 проти M2

Однією з найважливіших відмінностей між поточним і попереднім поколіннями MacBook Air є процесор Apple. Чіп M1, представлений у листопаді 2020 року, базується на A14 Bionic від Apple. З іншого боку, M2 базується на чіпі A15 Bionic, як у iPhone 13.

Хоча обидва чіпи мають восьмиядерний ЦП із чотирма ядрами продуктивності та чотирма ядрами ефективності, ядра M2 пропонують помірне покращення продуктивності та ефективності та до двох додаткових ядер GPU. Apple каже, що з чіпом M2 «інтенсивне робоче навантаження, як-от редагування складних часових шкал у Final Cut Pro, майже на 40% швидше, ніж у попередньому поколінні… Застосування фільтрів і ефектів у таких програмах, як Adobe Photoshop, на 20% швидше, ніж раніше».

Як і M1 Pro, M2 має медіа-процесор для кодування та декодування відео ProRes і ProRes RAW з апаратним прискоренням. З іншого боку, спеціальний медіа-процесор чіпа M1 може лише прискорювати відео H.264 і HEVC. Apple каже, що це значно пришвидшує робочі процеси обробки відео на останньому MacBook Air, дозволяючи користувачам відтворювати більше потоків відео 4K і 8K і конвертувати відеопроекти в ProRes значно швидше, ніж раніше.

Для звичайних користувачів чіп M2 навряд чи матиме суттєве значення порівняно з чіпом M1 у повсякденних завданнях, оскільки вдосконалення більш помітні в професійних робочих процесах.

Оперативна пам’ять

Як M1, так і M2 можна конфігурувати з 8 ГБ або 16 ГБ уніфікованої пам’яті, але M2 пропонує додаткову опцію пам’яті вищого рівня на 24 ГБ. Як наслідок, багатозадачність і потреба в пам’яті робочих процесів, як-от робота з великими ресурсами, виграють від опції з більшою пам’яттю.

Крім того, M2 має пропускну здатність пам’яті 100 ГБ/с у порівнянні з 68,25 ГБ/с у M1, що означає, що останній MacBook Air може отримати доступ до більшої кількості пам’яті швидше.

Камера

За даними Apple, M2 MacBook Air включає нову HD-камеру 1080p FaceTime з вдвічі вищою роздільною здатністю та продуктивністю в умовах слабкого освітлення, ніж у попереднього покоління. Це, безперечно, значно покращить досвід відеодзвінків порівняно з камерою 720p моделі M1.

Динаміки

M2 MacBook Air пропонує звукову систему з чотирма динаміками, вбудовану між клавіатурою та дисплеєм, яка, за словами Apple, «забезпечує покращене стереорозділення та чіткість голосу». M1 MacBook Air зберігає налаштування стереодинаміків, які, ймовірно, будуть достатніми для більшості користувачів. Обидва пристрої підтримують широкий стереозвук і відтворення Dolby Atmos.

Порти та зарядка

M2 MacBook Air додатково покращує аудіореєстрацію пристрою завдяки підтримці високоомних навушників, таких як високоякісні 14- та 16-дюймові MacBook Pro, що може стати важливим оновленням для деяких професіоналів аудіо.

Більш помітною є наявність порту MagSafe на M2 MacBook Air, що дозволяє користувачам легше під’єднувати та від’єднувати зарядний кабель від свого MacBook Air – особливо якщо зарядний кабель випадково потягнули ви можете бачити світлодіодний індикатор стану заряджання пристрою.

Обидві моделі оснащені двома портами Thunderbolt, тому немає принципової різниці, коли мова заходить про підключення аксесуарів. Але варто зазначити, що порт MagSafe на моделі M2 ефективно звільняє порт Thunderbolt для аксесуарів, які в іншому випадку потрібно було б використовувати для заряджання.

Хоча M2 MacBook Air постачається з більшою літій-полімерною батареєю ємністю 52,6 ват-годин, обидва пристрої мають однаковий час автономної роботи 18 годин. При використанні адаптера живлення USB-C потужністю 67 Вт M2 MacBook Air підтримує швидку зарядку.

Моделі M2 MacBook Air, налаштовані з опцією 10-ядерного графічного процесора, постачаються з компактним адаптером живлення з двома портами USB-C потужністю 35 Вт, а не з адаптером живлення USB-C потужністю 30 Вт з одним портом, який постачається з моделлю M1 і базовою моделлю M2 MacBook Air.

Заключні думки

У певному сенсі M2 MacBook Air схожий на свого попередника, з тією ж Magic Keyboard і трекпадом Force Touch, двома портами Thunderbolt/USB 4, пасивною системою охолодження та 18-годинним часом автономної роботи. Пристрої мають схожі розміри, дисплей Retina розміром близько 13 дюймів, до 2 ТБ пам’яті, можуть апаратно прискорювати відео H.264 і HEVC і стандартно постачаються із зарядним пристроєм на 30 Вт.

Зважаючи на це, немає жодних сумнівів, що M2 MacBook Air забезпечує серйозний оновлений дизайн. Його рівномірна товщина, зменшений об’єм і вага, більший дисплей із тоншими рамками та ряд функцій на всю висоту гарантують сучасніший зовнішній вигляд. Крім того, є практичні вдосконалення, такі як порт MagSafe, швидка зарядка, яскравіший дисплей, HD-камера 1080p FaceTime та звукова система з чотирма динаміками, які суттєво покращують взаємодію з користувачем у багатьох сферах.

З цих причин, якщо ви обираєте між покупкою M1 MacBook Air або M2 MacBook Air, варто витратити додаткові кошти на новий дизайн моделі M2, кращу продуктивність і всі удосконалення. Зважаючи на це, якщо ціна є проблемою, M1 MacBook Air все ще є дуже продуктивною машиною з великою кількістю подібностей до останньої моделі.

Розглядаючи можливість оновлення моделі M1 MacBook Air до моделі M2, користувачі повинні зважити, наскільки вони будуть використовувати конкретні вдосконалення. Чіп M2 навряд чи затьмарить M1 для звичайних користувачів, але для деяких робочих процесів він може запропонувати реальні вдосконалення. Наприклад, механізм кодування та декодування ProRes M2, пропускна здатність пам’яті 100 ГБ/с і варіант пам’яті 24 ГБ можуть зробити його набагато потужнішим пристроєм для професіоналів.

Користувачі M1 MacBook Air, яким потрібно понад 16 ГБ пам’яті, здійснюють багато відеодзвінків або навіть ті, хто схильний випадково смикати зарядний кабель, повинні розглянути можливість оновлення. Комбінація вдосконалень нового дизайну, чіпа M2, системи з чотирма динаміками, більшого дисплея та швидшої зарядки робить заміну M1 MacBook Air на модель M2 більш вигідною дією, ніж багато інших оновлень покоління за поколінням.

M2 MacBook Air може найкраще підійти тим, хто вперше купує MacBook Air або оновлює старішу «машину», а не модель M1 2020 року. Незважаючи на це, M2 MacBook Air є значно привабливішим загальним пакетом із серйозними вдосконаленнями майже в усіх сферах, що робить його виправданим оновленням майже для всіх.

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