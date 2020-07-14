Лишь 5% предприятий получают выгоду от внедрения облачных вычислений

14 июля 2020 г., 14:28

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Недавно проведенный опрос среди руководителей ИТ-департаментов государственных и частных организаций, пользующихся публичными облаками, показал, что лишь 5% удалось добиться существенного уровня согласованности в работе их сложных ИТ-инфраструктур.

Эта цифра настораживаеттревожный результат, учитывая тот факт, что в прошлом году примерно две трети (64%) предприятий планировали увеличить расходы на публичные облачные платформы по сравнению с предшествующим годом.

По данным исследования Enterprise Strategy Group, проведенного по заказу Dell Technologies и Intel, в то время как все большее число организаций переносят свои рабочие нагрузки на серверы провайдеров публичных облачных услуг, многие одновременно продолжают развивать и локальные ИТ-инфраструктуры. Таким образом они хотят идти в ногу со временем, соблюдая гибкость в потреблении ИТ-ресурсов. Но это приводит к фрагментации. В итоге предприятиям становится все сложнее справиться со своими многооблачными средами. Согласно опросу, 73% организаций в мире подтверждают, что использование публичных облаков или нескольких облачных сервисов вкупе с локальной инфраструктурой привело к усложнению ИТ-операций.

Неудивительно, что все организации (а их было 1250), принявшие участие в опросе, видят огромные перспективы в упрощении облачного управления. Примерно 7 из 10 руководителей считают, что слаженное управление облачными ресурсами способно сократить суммарные затраты предприятия в среднем на 19%.

Все без исключения респонденты согласились с тем, что слаженность облачного управления способна сделать более простой работу разработчиков, а 96% — с тем, что способна упростить отправку исходного кода в производство.

Респонденты также ожидают сокращения количества уязвимостей, сбоев в работе приложений и других инцидентов, затрагивающих данные в публичных облаках, в среднем на 30%.

Кроме того, результаты исследования также указывают на то, как преимущества слаженного облачного управления способны помочь бизнесу в целом. Из принявших участие в опросе 38% заявили, что гибридный подход придал бизнесу дополнительную ценность после того, как они добились слаженного облачного управления. Этот подход помог организациям стать инновационными и выгодно отличаться от конкурентов.

Также из исследования стало ясно, что некоторым организациям упрощение облачного управления принесло больше выгоды, чем они могли себе представить:

В исследовании помимо результатов опроса содержались и рекомендации для достижения слаженного облачного управления. Одна из главных - не забывайте о частном облаке: Хотя слаженное облачное управление имеет большое значение, это не единственное условие для извлечения максимума из гибридного подхода.

Ну, и традиционная рекомендация - следует уделять внимание своей локальной инфраструктуре, которая должна отвечает современным требованиям, быть совместимой с облачными сервисами, гиперконвергентна и построена на API.

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